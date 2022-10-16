原标题：丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

十月金秋，稻谷飘香，全国各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。农业农村部最新农情调度显示，截至10月13日，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%，进度比上年同期快2.1个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。

据10月12日农情调度统计，辽宁省粮食已收获2573.2万亩，收获进度48.3%。其中，水稻收获83.8万亩，收获进度10.9%；玉米收获2208.9万亩，收获进度53.8%；大豆收获112.1万亩，收获进度65.7%；其他粮食作物收获168.4万亩，收获进度59.7%。预计全省旱田粮食作物和除辽南稻区外的水稻秋收工作在10月底前基本结束，辽南稻区水稻秋收在11月上中旬基本结束。

安徽省各地抓住有利天气，加快秋收进度。截至10月12日，全省已收获秋粮近4347万亩，进度达67%；秋种陆续展开，油菜播种超350万亩，进度达五成。

截至10月11日，河北省秋粮已收获4947.6万亩，占79%。其中，净作玉米收获4051.9万亩，占78.9%；净作大豆收获66.7万亩，占62.6%；大豆玉米带状复合种植收获66.9万亩，占65.4%。全省投入玉米、大豆联合收割机约10万台。

截至10月10日，山东省秋粮已收4285.7万亩，占应收面积的65.4%。其中，玉米已收3962.6万亩，约占应收面积的68.7%。累计上阵玉米联合收割机11.37万台，玉米机收3764万亩。大豆已收182.1万亩，约占应收面积的53.3%。

河南省农业农村厅数据显示，截至10月9日，全省秋作物已收获10198万亩，完成86%。其中粮食作物6440万亩（占85%），玉米5051万亩（占89%）；水稻779万亩（占88%）；大豆392万亩（占73%）。花生基本收获完毕。瓜菜已收1500万亩（占79%）。

记 者：宋雅娟 张佳兴

卫星影像：共生地球

(责编：罗知之、章斐然)

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