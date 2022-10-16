人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

2022年10月16日11:05 | 来源：光明网-科普中国
小字号

原标题：丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

十月金秋，稻谷飘香，全国各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。农业农村部最新农情调度显示，截至10月13日，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%，进度比上年同期快2.1个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

据10月12日农情调度统计，辽宁省粮食已收获2573.2万亩，收获进度48.3%。其中，水稻收获83.8万亩，收获进度10.9%；玉米收获2208.9万亩，收获进度53.8%；大豆收获112.1万亩，收获进度65.7%；其他粮食作物收获168.4万亩，收获进度59.7%。预计全省旱田粮食作物和除辽南稻区外的水稻秋收工作在10月底前基本结束，辽南稻区水稻秋收在11月上中旬基本结束。

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

安徽省各地抓住有利天气，加快秋收进度。截至10月12日，全省已收获秋粮近4347万亩，进度达67%；秋种陆续展开，油菜播种超350万亩，进度达五成。

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

截至10月11日，河北省秋粮已收获4947.6万亩，占79%。其中，净作玉米收获4051.9万亩，占78.9%；净作大豆收获66.7万亩，占62.6%；大豆玉米带状复合种植收获66.9万亩，占65.4%。全省投入玉米、大豆联合收割机约10万台。

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

截至10月10日，山东省秋粮已收4285.7万亩，占应收面积的65.4%。其中，玉米已收3962.6万亩，约占应收面积的68.7%。累计上阵玉米联合收割机11.37万台，玉米机收3764万亩。大豆已收182.1万亩，约占应收面积的53.3%。

丰收进行时|全国秋收迎高峰，卫星视角瞰收成

河南省农业农村厅数据显示，截至10月9日，全省秋作物已收获10198万亩，完成86%。其中粮食作物6440万亩（占85%），玉米5051万亩（占89%）；水稻779万亩（占88%）；大豆392万亩（占73%）。花生基本收获完毕。瓜菜已收1500万亩（占79%）。

记 者：宋雅娟 张佳兴

卫星影像：共生地球

(责编：罗知之、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年发展看变化：粮食和重要农产品供给稳定 国家粮食安全基础愈加夯实
　　相关阅读： 十年发展看变化：天更蓝了、水更清了、山更绿了…… 十年发展看变化：我国成功进入创新型国家行列.…
我国铁路货运持续保持高位运行 前9个月份发送货物近30亿吨
　　人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至9月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物29.21亿吨，同比增加1.74亿吨、增长6.3%。 国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供强有力的运输支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部