本报记者 李 刚

9月25日19时，在广东省惠州市太平岭海边，中广核太平岭核电项目2号机组完成穹顶吊装。太平岭核电项目规划建设6台“华龙一号”核电机组，项目全部建成后，年发电量可达500亿千瓦时，每年可减少标煤消耗1512万吨，减少二氧化碳排放4160万吨。

“中广核坚定不移走中国特色国有企业改革发展道路，以高质量能源供应，保障经济社会高质量发展，走出一条中国特色清洁能源发展之路。”中广核党委书记、董事长杨长利表示。

今年6月，随着168小时试运行试验圆满完成，中广核红沿河核电站6号机组正式具备商业运行条件，至此红沿河核电站一期和二期工程共6台机组全面投产，成为国内在运装机容量最大的核电站。

截至目前，中广核全国九大核电基地在运核电机组26台，核电在运装机2939万千瓦。其中，党的十八大以来共投运20台核电机组，另外在建机组7台，在建机组全部采用“华龙一号”技术。从大亚湾核电站到“华龙一号”，中广核在锐意改革的同时发力自主创新，坚持科技引领，实现了由“制造”到“创造”的华丽转身。

“我们自主研发的‘华龙一号’已经在中广核防城港核电3、4号机组、广东太平岭核电1、2号机组、浙江三澳核电1、2号机组、广东陆丰核电5号机组开工建设，是真正具备自主知识产权的第三代核电技术。”在太平岭“华龙一号”建设现场，技术人员自豪地向记者介绍。

未来，中广核将重点在核能领域建设一批前沿性、基础性、战略性的项目和示范工程，并努力在粤港澳大湾区建设中国南方原子能科学与技术创新中心和在长三角地区建设战略性新兴产业技术创新中心。

中广核毫不动摇地坚持绿色发展。在内蒙古自治区兴安盟，中广核300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。项目全部建成后，将输送源源不断的绿色能源。

中广核新能源公司工作人员介绍，目前，中广核国内新能源项目已覆盖29个省份，风电业务形成“海陆并举”格局，累计上网电量超2000亿千瓦时，在运风电机组总数超过1万台；太阳能业务遍布29个省份，装机容量超过799万千瓦。

“面向未来，中广核将充分发挥央企的主力军作用，主动把企业的经营发展融入国家整体碳达峰碳中和工作大局中。”杨长利表示，中广核将坚守核安全生命线，大力推进清洁能源基地项目建设，稳步推进海上风电项目开发，为双碳目标的实现贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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