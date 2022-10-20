叶传增

金沙江水川流不息，一座座水电站筑坝拦水，蓄势而发。高山之巅云海翻腾，一台台风电机耸立云端，风能澎湃。云岭大地，绿色能源“水起风生”。

云南水能、风能、太阳能资源开发潜力巨大，绿色能源可开发总量2亿千瓦，居全国前列。全省绿色能源装机、绿色能源发电量、清洁能源交易量、非化石能源占一次能源消费占比均居全国前列。2019年，绿色能源跃升成为云南省第一大支柱产业。

能源是经济发展的命脉，加快建设能源强国，要求云南主动服务和融入国家发展战略，以“国之大者”的担当，开发利用好绿色能源，将全面落实能源安全保供作为第一职责。十年来，云南西电东送累计送电量超过1.2万亿千瓦时，占全省全部清洁发电量的一半。

能源高质量发展，既要安全高效，也要清洁低碳。绿色是云南能源的鲜明底色，做好能源绿色低碳转型这篇“大文章”，是云南实现高质量跨越式发展目标的一道“必答题”。在供给端，随着乌东德、白鹤滩、溪洛渡、糯扎渡等12座“大国重器”相继投产发电，云南水电装机提升至7820万千瓦，规模居全国第二，能源供给结构更“绿”。在消费端，云南不断优化调整能源需求结构，推出首个居民电能替代用电套餐，开出全国首张绿色用电凭证，不断提高能源使用效率。到“十三五”末，云南清洁能源交易电量占比97%，能源消费方式更优。

坚持不懈推动绿色低碳发展，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是云南实现高质量跨越式发展目标的必然选择。进入新发展阶段，云南充分发挥绿色能源优势，秉承“用绿色能源生产绿色能源”的理念，全面推进绿色能源与先进绿色制造深度融合，努力将绿色能源优势转化为绿色产业优势和绿色发展效能。按照国家产业发展战略布局，云南加快承接高水平的绿色铝、绿色硅产业转移。目前，云南硅光伏产业已基本形成“工业硅—多晶硅—单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件”相对完整的产业链。

绿色能源，动能澎湃。步入新征程，云南将加快绿色高质量发展步伐，打造清洁能源基地、能源碳达峰示范区、区域性国际绿色能源枢纽，在绿色能源的驱动下，不断为保障国家能源安全、实现碳达峰碳中和做出新的贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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