人民网北京10月20日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获10.46亿亩，完成80.1%。农业农村部相关负责人表示，今年北方主产区玉米、大豆单产提高，增产趋势明显。

分地区看，黄淮海和西北地区玉米、大豆收获接近尾声，东北大豆收获基本结束，玉米正在收获高峰。

秋收时节，在河北省邢台市南和区的大豆玉米带状复合种植示范田里，一台台收割机在地里来回穿梭，一派秋收繁忙景象。

“经过实打实测产，玉米亩产557公斤，大豆亩产112公斤，实现了‘一季双丰收’。”种粮大户王训卿的400亩地今年全部种植了大豆玉米。他给自家算了笔账：“尽管复合种植模式比净作模式每亩多投入约200余元，但能多得一季豆，这样比单一种植玉米每亩能多赚500多元。”

据河北省农业农村厅数据显示，截至10月11日，秋粮已收获4947.6万亩。其中，净作玉米收获4051.9万亩；净作大豆收获66.7万亩；大豆玉米带状复合种植收获66.9万亩。全省冬小麦已播种878.6万亩，占计划播种面积的26.2%。

秋粮持续收获的同时，秋种也陆续展开。这几天，在河南省安阳市安阳县的田野里，旋耕机、播种机、撒肥机等各种大型器械纷纷登场，田野里一派繁忙景象。

在崔家桥镇中艾亭村的高效农业示范田内，一辆正在作业的自动撒肥机引得大家“评头论足”。“这是我们今年购置的自动撒肥机，一个小时可以撒肥料20亩左右。这款机器播撒肥料均匀，比人工强多了。”村民陈海林乐呵呵地说。

小麦要高产，种好是关键。在“三秋”工作中，安阳县共投入各类农机具1.1万余台（套），其中大中型拖拉机2805台，玉米收获机976台，秸秆还田机1670台，旋耕机1926台，小麦播种机625台。

“这几天，为抢抓农时，通过组织农业技术人员开展秋播秋种培训，为农户做好各项秋种服务，全力保障秋种的有力有效开展。”安阳市农业农村副局长张永刚说。

放眼全国“三秋”生产情况，农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，当前，北方地区增产趋势明显，今年东北、黄淮海、西北主产区的玉米、水稻、大豆单产提高，全国秋粮将迎来好收成。

(责编：孙红丽、吕骞)

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