原标题：“我们的目标是建成世界一流的实验室”

◎洪恒飞 本报记者 江 耘

【亲历者说】

金秋十月，科技日报记者在浙江杭州的南湖之畔见到了党的二十大代表朱世强。作为浙江十大省实验室之一的之江实验室主任，他已经为实验室奋斗了5年。

5年前，在之江实验室成立大会上，接过聘书的朱世强壮志凌云。5年后，他虽秋霜侵鬓，但对之江实验室的发展依旧激情满怀。

搭建“技术自主可控、性能指标世界领先”的基于光动量效应的极弱力测量科学装置、研发全球首个基于开放计算规范的千卡规模液冷智能计算机“之江天目”、研发提供每秒4.4百亿亿次的持续计算性能的“神威量子模拟器”……回首之江实验室这5年来取得的成就，朱世强笑称，他再累也值得。

融合创新优势 做有组织的科研

瞄准国家急需与国际前沿，立足浙江实际，2017年之江实验室应运而生。之江实验室由浙江省政府主导建设，充分融合省内顶尖高校与龙头企业创新优势，吸纳国内外优质创新资源形成创新网络，致力于打造开放型、平台型、枢纽型的世界一流实验室。

“挂牌之初，实验室只有3个人。”朱世强介绍，当时最紧迫的就是整合全国创新资源、快速聚集国内外一流人才，建立目标导向、绩效管理、协同攻关、开放共享的新型运行机制。

如今，之江实验室已汇聚了3700余人的科研团队，同其他各类创新优势力量形成了功能互补、良性互动的协同创新格局。

探究之江实验室为何能有人才激增千余倍的虹吸效应，朱世强认为，实验室定位为混合所有制事业单位，聚集各种所有制性质单位的优点，将企业化的管理运营方式引入实验室运行机制中，实现科研单位去行政化。

“为承接国家重大科研任务，实验室着重在全球范围内组建交叉性、综合性、适应大兵团作战的科研攻关团队。”朱世强表示，目前已有百人以上规模化的大团队15个，“之江实验室要做有组织的科研，形成‘高原造峰’的工作思路。”

瞄准国家所需 攻坚科学最前沿

之江实验室搭建了国产自研的天枢人工智能开源平台（以下简称天枢），目的是要为中国的人工智能蹚出一条自主可控之路。

天枢由中国工程院院士潘云鹤坐镇，100多人的团队在不到两年时间内完成了总体框架构建和核心代码开发。目前，天枢已面向学术界、产业界全面开源，为我国人工智能技术研发的自主可控夯实了基础。

之江实验室作为国家战略科技力量的重要组成部分，在智能计算、人工智能等领域承担重要的国家科研任务。如今的之江实验室构建了从信息获取、存储，到计算、传输再到集成应用的完整研发链路，布局了由顶尖科学家领衔的类脑计算与脑机融合等9大项目群。

“我们的目标是建成世界一流的实验室。”朱世强表示，这就要求实验室将国家需要作为科研出发点，力争取得一批重大共性技术成果，支撑国家战略科技需要与创新产业发展。

朱世强介绍，之江实验室更多关注前沿科研。如之江实验室利用自主研发的智能计算数字反应堆科技基础设施，初步研制了大豆育种智能化系统，推动中国作物育种从“试验选优”向“计算选优”转变，促进育种科学范式的变革。

截至目前，之江实验室已自主设立项目340余项，承担科技部、工信部等国家级科研项目100余项。与此同时，实验室还吸引了龙头民企参与基础研究工作，累计吸引社会资本投入28.6亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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