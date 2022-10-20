刘园园

原标题：步入“双碳”时间 电力智能化大有可为

供电公司技术人员在重庆首座光伏充电发用一体充电站进行设备日常安全检查新华社记者 刘潺摄

【亲历者说】

“现在我们的基层供电工作，科技含量越来越高了。” 党的二十大代表、国网杭州供电公司滨江供电分公司服务拓展班班长徐川子在接受科技日报记者采访时说。

2008年大学毕业后，徐川子从一名装表接电工人干起，深耕智能用电、电能替代、节能潜力挖掘等领域，成长为基层供电领域的创新能手。作为一名来自基层的代表，徐川子对十年来电力行业日新月异的变化有着独特的体会。

谈变化：基层电力供应今非昔比

“我参加工作这些年，一直在和电表打交道。” 徐川子说，她最明显的感受之一是，供电服务越来越智能化。

徐川子告诉记者，以前的电表功能相对单一，抄表员需要挨家挨户抄电表。如果要为用户做供电方案的话，经常需要回到单位查各种资料，非常费时。

2016年前后，浙江全省推进智能电表全覆盖，电表数据会自动传输到网络系统，抄表员不需要经常到现场去抄电表了。而且，通过数字电网孪生系统，供电服务人员可以直接在手机上查看电力数据和用户用电情况。

徐川子介绍，国网浙江电力建设了浙江省能源大数据中心，目前已经将28786家重点用能企业的数据汇集、接入该中心，这些企业占全省重点用能企业的96%。

“我感觉这方面的变化非常大，我们的工作效率提高了，工作更加规范了，给用户提供供电服务也更便捷了。”徐川子说。

徐川子的另一感受是，如今的供电可靠性越来越强了。她回忆，小时候停电并非什么稀奇事，家里会常备蜡烛和手电筒。十年前的供电可靠性已经比小时候好很多，但仍无法和今天相媲美。

“现在已经很少停电了。杭州在全国省会城市中供电可靠性排名前列，年户均停电低于20分钟。” 徐川子自豪地说，农村电网建设也大大提升，浙江农村电网供电可靠率达到99.948%，已经比肩全国大多数城市的水平。

谈创新：“小发明”解决实际问题

谈起这些年带领团队研发的技术创新成果，徐川子不无谦虚地说：“我们主要做一些小发明、小创造，解决一些实际工作当中的困难。”她带领团队做的“小发明”“小创造”，却能在基层供电服务中发挥大作用。

这两年，电力行业正式步入“双碳”时间。徐川子注意到，在酒店住宿行业，会出现住客出门后不关灯或空调的现象。于是，她带领团队研发了“智慧绿色民宿”系统，通过在民宿客房加装传感器，分析每个客房的能耗情况并进行排名。排名靠前的住客可以享受下次住宿优惠，或者领取周边商户的优惠券。“我们想通过这个方式，提醒大家在出行期间低碳入住、绿色出行。”徐川子说。

围绕小小的电表，徐川子和团队产生了无限创意：帮助产业园区节约能耗的绿色智慧低碳楼宇系统，通过用电情况变化判断、预警独居老人是否有突发情况的“电力关爱码”，疫情期间通过电表数据判断企业复工复产情况的“企业复工复产指数”等，都在基层供电工作中帮上了大忙。

在徐川子眼里，接下来要干的事情还有很多。她分析说，中国有庞大的用电客户群体，客户的需求存在共性，同时也是千差万别的。任何一个小需求，放在中国市场，都可以衍生成一个很大的细分垂直领域。

电力领域的智能化、低碳化仍在不断深入，徐川子认为，这两大领域大有可为。她和团队盯上了更多创新课题：针对新能源的波动性、不确定性，在建设数字化牵引的新型电力系统方面还有很多工作可以做，比如如何用更加“柔性”的方式进行用户用电负荷调度。

“创新不一定全都是高大上的事情，能解决实际问题的就是创新。而且除了技术创新，管理模式的创新、体制机制的创新、商业模式的创新，都是非常重要的。在这些方面进行创新，最终目标都是让用户真正感受到创新的价值。”徐川子从自己和团队的创新经历中获得了对创新的独到见解。

(责编：罗知之、吕骞)

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