程景伟

原标题：广交会持续助力中企开拓“一带一路”沿线市场

中新社广州10月19日电 在第132届广交会线上平台，斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司展出了陶瓷花瓶、骨瓷杯碟等140多款产品，这些产品造型精美雅致。“我们每天安排两场直播，目前已有来自中东和南美洲地区的多位境外采购商询盘。”该公司董事总经理王欢畅称。

王欢畅表示，该公司致力于推动中国陶瓷产品走向世界，“一带一路”沿线国家和地区一直是其主要出口市场，“公司加大了新品研发力度，今年以来的出口额同比实现增长，其中沙特阿拉伯等市场表现较为亮眼”。

近年来，广交会作为中国重要的贸易促进平台，积极践行“一带一路”倡议，有效畅通了与沿线国家和地区经贸合作的渠道，持续助力中国企业开拓沿线市场。记者19日从广交会新闻中心获悉，近年来，广交会与会采购商中，有近半数采购商来自“一带一路”沿线国家和地区。

据广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，在拓展全球新市场方面，第132届广交会深入推进广交会全球合作伙伴计划，着力开拓“一带一路”沿线市场及重点到会国营销渠道，加强与专业机构合作，新增部分国家工商机构为合作伙伴，持续扩大广交会和中国外贸“朋友圈”。

本届广交会上，细览上海交易团参展企业的产品，针对南亚、中东等“一带一路”沿线市场所设计的个性化产品亮点纷呈。主打“五月花”品牌的上海万盛保温容器有限公司，其产品远销中东、东南亚、非洲、拉美等地区。该公司带来了多款特色产品，款式时尚新颖，本届广交会已累计收获意向订单超过40万美元。

“依托产品设计、品牌设计拓展国际市场，提升品牌核心竞争力，是我们的制胜法宝。”该公司负责人称，其专业设计团队积极通过线上渠道与海外客户沟通，第一时间掌握市场动向，了解当季流行款式，从中寻找设计灵感，每年推出30余款新品。

不少中国企业持续积极推进“一带一路”沿线市场布局。本届广交会上，红豆集团展出的一款高端男装衬衫备受关注。据了解，该新产品上市仅5个月，销量就已突破20万件。“我们正全力完成大量来自‘一带一路’沿线市场的订单。”红豆集团有关负责人说。

该负责人还称，该集团联合中柬企业共同开发建设柬埔寨西哈努克港经济特区。通过境外园区建设，集团优化了在“一带一路”沿线市场的产业链布局，有力带动了产品出口。

近年来，广东中山澳特浦光电有限公司也看到了“一带一路”沿线市场的巨大潜力。据介绍，为扩充业务渠道，该公司在肯尼亚驻点招募当地人员，组建了业务团队。(完)

(责编：罗知之、吕骞)

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