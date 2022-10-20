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三季度中国头部城市办公楼市场企稳向好

2022年10月20日09:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：三季度中国头部城市办公楼市场企稳向好

中新社北京10月19日电 (记者 闫晓虹)仲量联行19日发布的最新“中国40城办公楼市场指数”显示，就全国办公楼市场而言，虽然市场需求尚未出现大规模企稳反弹，但得益于“稳增长”政策落地和实物工作量形成，市场偏弱情绪受到小幅提振。在第三季度，全国头部城市办公楼市场企稳向好，基本盘持续稳健以应对市场不利因素扰动。

第三季度，排名前10位的城市中，城市位次与上季度一致，头部城市稳定的办公楼市场格局延续。除北京与重庆的指数环比回调1%之外，其他城市均保持正向增长。北京市三季度的租赁市场在上一季度经历小幅回弹后回归平稳，重庆市场则是受疫情与极高温影响后需求走弱。上海、深圳、广州、杭州、武汉均录得0.2%-0.5%的增幅，证明市场基本盘持续稳健以应对不利因素扰动。

排名11-20位的城市中，排名变化较小，落在范围区间内的城市均企稳向好。南宁排名回涨一位至13位，市场成熟度较高供需均衡。福州、青岛第三季度指数变化录得正增长，郑州小幅回撤2%，其它城市不变，印证了市场内生需求在经济回暖周期内出现边际改善趋势。

排名21-40位的城市中，部分城市办公楼市场边际改善受拖累。有十个城市环比持平，市场活跃度未见明显提升。但济南、大连、佛山、合肥、石家庄、长春六个城市的指数仍录得正向变化，城市整体商业氛围与资源调配方面较优，需求潜力释放。

此外，第三季度，商业地产策略也随办公楼市场情绪积极调整，维稳需求与以价换量并行，以应对外部波动。

仲量联行表示，在中国加快推进经济结构战略性调整的大周期内，产业优化带来的内生动力带动头部城市的办公楼市场需求理性回暖，非一线城市仍在缓慢过渡。第三季度末，全国疫情再次出现反弹，形势严峻复杂，租金走势预计短期承压，但整体不会出现大幅复跌。(完)

(责编：罗知之、吕骞)
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