前三季度我国汽车出口211.7万辆（新数据 新看点）
超过去年全年出口量
2022年10月21日06:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月20日电 （记者王政）记者从中国汽车工业协会获悉：今年前三季度，我国汽车企业出口211.7万辆，超过去年全年出口量。
随着汽车产业电动化、智能化、网联化转型步伐加快，我国汽车国际竞争力持续提升，汽车出口延续高增长势头。继8月单月出口30.8万辆、创下历史新高后，9月汽车出口再次超过30万辆，同比增长73.9%。1至9月，汽车企业出口同比增长55.5%。分车型看，乘用车出口169.6万辆，同比增长60.1%；商用车出口42.2万辆，同比增长39.2%。新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。
随着新能源汽车大踏步走出国门，欧美正成为我国汽车出口的两大增量市场。据海关总署数据，去年，我国汽车对欧洲的出口增长了204%，对北美洲的出口增长超过100%。
《 人民日报 》（ 2022年10月21日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：建议大型养殖企业保持正常出栏节奏
- 人民网北京10月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。…
相关新闻
- 评论
- 关注