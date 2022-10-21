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前三季度我国汽车出口211.7万辆（新数据 新看点）

超过去年全年出口量

2022年10月21日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月20日电  （记者王政）记者从中国汽车工业协会获悉：今年前三季度，我国汽车企业出口211.7万辆，超过去年全年出口量。

　　随着汽车产业电动化、智能化、网联化转型步伐加快，我国汽车国际竞争力持续提升，汽车出口延续高增长势头。继8月单月出口30.8万辆、创下历史新高后，9月汽车出口再次超过30万辆，同比增长73.9%。1至9月，汽车企业出口同比增长55.5%。分车型看，乘用车出口169.6万辆，同比增长60.1%；商用车出口42.2万辆，同比增长39.2%。新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。

　　随着新能源汽车大踏步走出国门，欧美正成为我国汽车出口的两大增量市场。据海关总署数据，去年，我国汽车对欧洲的出口增长了204%，对北美洲的出口增长超过100%。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月21日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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