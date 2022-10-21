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中国海油勘探发现我国首个深水深层大气田

2022年10月21日07:42 | 来源：新华社
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　　记者10月20日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，该公司在海南东南部海域琼东南盆地获勘探重大突破，发现我国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超500亿立方米。

　　据介绍，在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。此次发现的宝岛21-1气田位于海南东南部海域深水区，最大作业水深超过1500米，完钻井深超过5000米，距离“深海一号”大气田约150公里，海洋地质条件极端复杂。

“海洋石油982”钻探发现宝岛21-1大气田。（受访对象供图）

　　中国海油海南分公司总地质师吴克强介绍，随着地层的加深，地震等基础资料品质变差，储层预测、含气性分析、构造落实的难度成倍加大，钻井难度也大大提高。宝岛21-1的成功发现，表明我国在深水深层勘探技术上取得重要突破，对类似层系的勘探具有重要指导意义。

“海洋石油982”钻井平台工作人员工作场景。（受访对象供图）

　　中国海油副总经理周心怀表示：“中国海油将持续加大对海南周边海域的天然气勘探开发力度，加快进军深海步伐，以发现大中型气田为目标，深化深海深层地质认识和技术创新，积极提升天然气储量占比。”

　　中国海油整体规划显示，到2025年，我国莺歌海、琼东南及珠江口三个盆地总体探明天然气储量可达1万亿立方米，建成“万亿方大气区”。通过已建成的“崖城-香港”海底输气主管线，海底的优质清洁能源将直通粤港澳大湾区和海南岛，为区域建设和能源结构转型提供坚强保障。（记者 陈子薇）

(责编：白宇、赵欣悦)
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