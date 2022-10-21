本报记者 贾平凡

图为航拍的浙江省青田县方山乡龙现村稻鱼共生系统示范基地。

章勇涛摄（人民视觉）

2012年至2022年，是中国特色社会主义进入新时代的十年。过去10年间，中国取得了举世瞩目的伟大成就。无数海外侨胞也热切关注着祖（籍）国的飞速发展。

侨乡是指国内一些华侨较多而侨眷较集中的地方。一直以来，无论是在外听闻消息，还是回乡探亲访友，侨乡发展变化的一点一滴，都牵动着海外侨胞的心。近日，在接受本报记者采访时，6位来自不同侨乡的海外侨胞畅叙家乡巨变，共话家乡新貌，展望家乡未来。

换新颜 一改旧时模样

“这10年，清远发展太快了！”最近1年多，巴拿马华商总会会长黄伟文回到家乡——广东省清远市暂住，感慨颇多。出国发展30余年来，这是他第一次如此长时间地与家乡朝夕相伴。家乡特产、洲心大桥、北江夜景……在微信朋友圈里，黄伟文几乎每天都会“晒”家乡，幸福感溢出屏外。10年来，家乡变化让他大为震撼：“北江两岸高楼林立，五座大桥飞架其上，水陆交通四通八达，清远现在完全是一幅大都市的景象。”

同样感慨万千的，还有福建石狮籍侨商蔡国伟。回想起上世纪90年代远赴东非创业的那一幕，蔡国伟直言：“那时，石狮经济发展比较落后，工业基础比较薄弱，赚钱机会不多。”出国打拼20多年，蔡国伟的业务已经拓展到非洲、亚洲和欧洲的多个国家，拥有一家涵盖多个行业的大型跨国集团公司。这10年来，作为马达加斯加华商总会会长，蔡国伟每年都会回乡看看。“每次回家乡，我都能感受到福建经济、人文、社会发生的翻天覆地变化。”更让蔡国伟激动的是：“我的家乡石狮市连续多年入选‘中国百强县’，经济发展走在全国前列。”

“治安更好、高铁更快、环境卫生更优良、农民享有社会福利更多了、‘最多跑一次’让政务效率大大提高……”谈起家乡浙江省青田县10年来的发展变化，意大利青田同乡总会会长徐孟圣列举出很多细节。他认为：“这是中国共产党践行‘人民就是江山，江山就是人民’理念的生动体现。”

美国广西侨胞联合总会会长韦家伟的家乡，位于广西壮族自治区平南县东华镇。这几年，目睹了平南县的山乡巨变，韦家伟回乡更勤了。在他看来，家乡主要有三大变化：“交通方面，6年前，南宁市到我老家贵港市平南县通了高铁和高速公路，通行时间从原来的8个多小时缩短为1个多小时；产业方面，在政府大力扶持下，稻虾养殖项目、纺织产业园项目、农业文旅产业项目相继入驻，不断发展壮大，成为远近闻名的网红打卡点；就业方面，几万名原来外出务工的青壮年纷纷回乡就业和创业，不仅让不少家庭团聚了，也让乡镇重新焕发生机活力。”

虽然在缅甸出生、长大和生活，已近耳顺之年的缅甸曼德勒云南同乡会理事长蒋恩悌一直没有忘记：“我是云南省腾冲市滇滩镇早坡社区蒋家寨人。”腾冲西接缅甸，是边境城市，也是著名侨乡。因长年从事中缅贸易，蒋恩悌对中缅边境的发展状况格外关注：“这几年，腾冲的发展速度令人难以想象。除了交通更加便利，腾冲人的生活质量和幸福感都明显提升了。”

抢新机 实现更大发展

今年3月，美国海南商贸总会副主席李泽源的公司，成功入驻海南三亚诚越新能源汽车产业园。5000平方米展厅里，劳斯莱斯、宾利、兰博基尼、奥迪、雷克萨斯等世界知名豪华汽车品牌不断入驻。

这两年，李泽源事业的新飞跃得益于海南自贸港建设。2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，其中的海南自贸港“零关税”汽车政策，为汽车进口行业吹来一股新风。当时，李泽源已在汽车进出口贸易领域深耕12年。通过海南省委统战部的招商引资项目，2020年7月，李泽源从美国回到海南，成立凯沃国际贸易有限公司，主要从事平行进口车的进口和销售工作，同时提供仓储物流、报关报检、零配件售后等相关配套服务。去年和今年，他的公司两次参展中国国际消费品博览会。2021年12月，公司获中国商务部批准成为海南省平行进口汽车试点企业，成为首批获得“零关税”交通工具经营资质企业。

2019年，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，粤港澳大湾区建设正式拉开帷幕。黄伟文从中看到了清远发展的新机遇：“清远区位优越，交通便利，处于粤、湘、桂三省（区）交界处和珠三角‘一小时生活圈’内，距离广州市仅约50千米，距香港、澳门约200千米。承接粤港澳大湾区产业转移的潮流，清远高新技术产业开发区和广清产业园迎来了新一轮产业转型升级。”

多年来，从经营酒店到投资房地产，再到开采矿产，蒋恩悌深刻认识到中国市场的重要性。“背靠强大的祖（籍）国，在缅华侨华人的事业和中国的发展息息相关。”蒋恩悌表示，“这10年，中国的发展势不可挡，而中国广阔的市场也为周边国家发展提供了良好机遇。”

青田有33万华侨华人分布在全球120多个国家和地区。“10年来，华侨以‘蚂蚁搬家’的精神，为青田的发展建设注入了强大动力。”徐孟圣介绍：“侨汇让青田的各大银行业务欣欣向荣；在青田侨乡进口商品城，从世界各地进口的日用品应有尽有；华侨进口商品博览会（简称‘侨博会’）今年将举办第五届，为各路客商提供品类更全、质量更优的进口商品；很多海外侨胞退休后返乡养老，带动了青田康养产业发展。”

“福建正在全面深化改革和不断扩大开放，将释放更多发展机遇。”蔡国伟表示，海外侨胞应积极作为，持续深入参与“一带一路”建设；通过整合、利用侨胞的资源优势和地方制度政策优势，不仅要为家乡带回更多产业、项目、资金、人才等要素资源和优质资本，还要带回新知识、新技术和新理念；把个人事业发展和中国的发展结合起来，寻求最大公约数，在推动中国经济高质量发展中迎来个人事业的更大成功。

搭新桥 促进中外交流

祖（籍）国和住在国友好往来，一直是海外侨胞最喜闻乐见的事情。10年来，为深化中外交流合作，海外侨胞发挥自身优势，积极牵线搭桥。

去年11月，蔡国伟到上海参加第四届中国国际进口博览会。展厅里，他看到了马达加斯加特色农副产品展位，感觉非常亲切。“近年来，随着中国开放的大门越开越大，马达加斯加的各类农渔业产品和土特产相继走进中国的寻常百姓家。这是中马共建‘一带一路’的生动缩影。”蔡国伟表示，中马共建“一带一路”为中非深化合作注入强大动能。“一带一路”倡议也为侨商在非洲创业创造了很多机会。非洲国家发展潜力大，市场空间大，蕴含着很多商机。未来，广大侨商搭乘中非合作共赢的快车，一定能实现更大发展、收获更多成功。

2017年，中国与巴拿马正式建立外交关系。当年11月，黄伟文有幸作为华侨华人代表，随巴拿马总统巴雷拉访华，见证了中巴两国政府签署共建“一带一路”合作文件。2018年，中国国家主席习近平对巴拿马进行国事访问，引领两国关系迈上新台阶。自此，黄伟文推动中国和拉美国家交流的干劲更足了：“我们一直在搭建双向平台，一方面鼓励粤港澳大湾区的企业到拉美国家访问考察；另一方面，积极向拉美国家企业介绍粤港澳大湾区良好的营商环境，吸引他们到粤港澳大湾区投资兴业。”

“近几年，我对家乡的乡村振兴事业充满期待，准备积极帮助家乡规划发展和招商引资。”韦家伟的计划表里现在有两件大事：一是引进先进的冷链技术，打通销售渠道，把家乡广受赞誉的“石峡龙眼”打造成畅销海内外的水果品牌；二是继续把“乡村振兴+”项目做深做细，做大乡村文旅产业，让家乡在生态环保中实现可持续发展。

在缅甸曼德勒，“云南会馆”盛名在外数百年，早已成为在缅侨胞在当地集会议事和开展公益事业的重要场所。而在腾冲，“蒋国亮教育奖励基金”小有名气。这是蒋恩悌2014年捐资300万元人民币，以父亲的名义设立的，旨在奖励腾冲滇滩、马站、国东、明光四乡镇每年考取大学符合基金奖励条件的学生。“只是想为家乡的教育事业略尽绵薄之力。”蒋恩悌说。

“对于在海外成长起来的新生代华侨华人来说，如何寻找自己的身份认同，如何应对传统行业转型升级的挑战，如何提振海外华侨华人的发展态势，是我们必须思考和面对的重要命题。”李泽源说，“我希望把中国发展的信息更直接地传递给海外华侨华人新生代，让他们感受到祖（籍）国的变化与自己事业、人生发展紧密相连，也希望能为他们在回国创业的最初阶段提供更多专业辅助和经验分享，使他们快速熟悉国内创业氛围，充分发挥双文化背景的优势。”

(责编：罗知之、李楠桦)

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