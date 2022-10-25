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跨境融资宏观审慎调节参数上调至1.25 专家：进一步释放稳汇率信号

2022年10月25日13:17 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （黄盛）今日，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇管理局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。

对此，有业内人士表示，企业跨境融资宏观审慎调节参数，主要影响境内企业跨境融资行为。参数的调节需要综合考虑我国宏观经济、企业融资需求和外债风险敞口，通常来说，参数下调意味着境内企业跨境融资敞口空间进行压缩，相应地将减少跨境资金流入、减少我国整体外债规模；参数上调，则是在扩大资本流入，其中包括境内机构借用外债空间进一步扩大等，属于跨境资金流动宏观审慎管理措施之一。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，此次将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数上调，有利于增加境内美元流动性，缓和现汇市场人民币贬值压力，更重要的是进一步释放了稳汇率信号，有助于稳定市场信心，避免短期内人民币贬值预期过度聚集。

“此项措施的政策目标与9月下调外汇存款准备金率以及上调外汇风险准备金率一致，均为阶段性增加人民币汇率波动的摩擦力，防止汇率大起大落。”王青说。

另据中国人民银行公开资料显示，2016年，中国人民银行与国家外汇管理局建立了全口径跨境融资宏观审慎管理框架，取消外债事前审批，便利境内机构跨境融资。最初该管理框架进行了小范围试点，而后扩大至全国的金融机构和企业，规定宏观审慎调节参数为1。

此后，宏观审慎调节参数进行了多次调整——2020年3月，为强化金融支持新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，进一步扩大利用外资，降低实体经济融资成本，中国人民银行、国家外汇管理局将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25；2020年12月，中国人民银行、国家外汇管理局将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25回调至1；2021年1月，中国人民银行、国家外汇管理局人先将境内企业境外放款的宏观审慎调节参数由0.3上调至0.5，不久后又发布了关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数的通知，决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。

(责编：申佳平、高雷)
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