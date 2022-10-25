日前，农业农村大数据公共平台基座（以下简称“平台基座”）正式上线。“平台基座”旨在构建“全要素、全链条、全时空”的农业农村大数据“一张图”，实现“以图管地、以图管产、以图智农、以图决策”，为国家和地方农业农村大数据平台建设提供基础支撑。

近年来，为深入实施国家大数据战略，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》等一系列文件，围绕“乡村振兴和农业现代化发展的内在需求，整合数据资源要素，构建大数据底座，搭建大数据中枢”等工作作出部署。

为适应全国农业农村业务工作数字化转型需要，节约各地农业农村大数据平台开发建设时间和投入成本，加快解决地方平台建设标准不统一带来的数据横纵贯通难等问题，农业农村部大数据发展中心联合中国电信集团有限公司、人民数据管理（北京）有限公司、北京中农信达信息技术有限公司和北京农信通科技有限责任公司组建联合实验室，共同打造“平台基座”。

为此，9月23日，在人民日报社新媒体大厦举行了 “农业农村大数据公共平台基座联合实验室”授牌仪式。此前，人民数据管理（北京）有限公司已承接了四川广元市苍溪县猕猴桃产业大脑、广西横州数字茉莉花产业大脑、湖北宜昌市秭归县三峡脐橙产业大脑等智慧农业项目的研发应用工作，为进一步参与和承接农业农村大数据公共平台基座建设积累了较好的经验和技术储备。

“平台基座”采用行业领先的技术架构和自主可控的国产化技术路线。立足农业农村业务工作数字化转型和大数据平台建设的需求，打破数据分割和系统孤岛壁垒，提供跨部门、跨区域、跨行业的农业农村数据共享交换枢纽，可实现国家与各地、地方与地方农业农村部门数据资源的互联互通，并为实现与其他部门的涉农数据交换共享设置了接口。

据了解，“平台基座”构建了“1+8+N”的产品形态。“1”是一套农业农村大数据平台的标准规范体系，为平台开发建设和数据融会贯通提供了准则；“8”是数据采集、数据治理、数据管理、计算分析、技术支撑、共享交换服务、大数据“一张图”、服务门户等八个功能模块集，为搭建农业农村大数据资源中心及拓展各类场景应用提供基础支撑；“N”是各类基础应用和扩展应用，为各级农业农村部门开展业务工作提供定制化、便捷化、精准化服务。

人民数据管理（北京）有限公司乡村振兴数据中心负责人表示，“平台基座”是一个开放产品，各类市场主体均可参与推广，并在“平台基座”上拓展附载成熟的增值应用，或根据各级农业农村部门实际需求提供定制化应用场景，共同构建主体广泛参与、数据产品丰富的农业农村数字化生态圈，助推智慧农业和数字乡村建设。（来源:“人民数据”微信公众号）

(责编：杨曦、高雷)

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