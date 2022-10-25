新华社北京10月25日电 题：主要指标恢复回稳，积极因素累积增多——聚焦中国经济三季报

新华社记者魏玉坤

国家统计局日前发布数据显示，今年前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长3%，比上半年加快0.5个百分点。其中，三季度GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。

我国经济克服多重超预期冲击的不利影响，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。

工业生产明显回升，服务业经济逐步恢复——

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。三季度同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点。

各地统筹疫情防控和工业经济发展成效显著，超七成地区回升。三季度，全国有23个省规模以上工业增加值增速较二季度回升或降幅收窄、由降转增，回升面达到74.2%。其中前期受疫情影响较大的长三角地区大幅回升，规模以上工业增加值由二季度下降3.2%转为增长8.2%。

国家统计局工业统计司副司长江源说，下阶段，要进一步推动各项稳经济政策措施落实落地落细，不断巩固工业经济恢复向好的基础。

服务业经济运行总体延续恢复性增长态势，主要经济指标改善。前三季度，服务业增加值同比增长2.3%，比上半年加快0.5个百分点；服务业生产指数同比增长0.1%，其中三季度同比增长1.2%，比二季度上升4.5个百分点。

三大需求持续回升，恢复发展后劲增强——

消费市场韧性显现，市场销售规模保持扩大。前三季度，社会消费品零售总额同比增长0.7%，增速比1至8月份加快0.2个百分点。分季度看，三季度增长3.5%，二季度下降4.6%，一季度增长3.3%，三季度较二季度加快恢复。

“下阶段，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施持续推进，一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力的促消费相关政策落地显效，消费市场将继续稳定恢复。”国家统计局贸易外经司司长董礼华说。

固定资产投资稳中有升。前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比1至8月份加快0.1个百分点，连续两个月小幅回升。三季度增长5.7%，增速比二季度加快1.5个百分点。

从投资先行指标看，前三季度，新开工项目计划总投资同比增长20.8%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长21.3%，有利于投资持续稳定增长。

国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，下阶段，要扎实落实盘活地方专项债结存限额、加快农业农村基础设施建设等系列举措，推动扩大有效投资，促进投资持续向好。

稳外贸稳外资政策举措加力提效，外贸呈现较强发展韧性。前三季度，我国货物贸易进出口总值同比增长9.9%。我国一般贸易进出口19.92万亿元，增长13.7%，占我国外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。

就业形势总体稳定，重点群体就业得到有力保障——

统计数据显示，前三季度，城镇调查失业率均值为5.6%，其中，三季度均值为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。不过，受疫情影响，9月份城镇调查失业率为5.5%，比8月份上升0.2个百分点。

从就业的主体人群看，25岁至59岁劳动力失业率三季度均值为4.4%，明显低于一季度4.9%和二季度5%的均值水平。

三季度以来，重点群体就业形势有所改善。8月和9月份，16岁至24岁青年人失业率连续2个月下降，9月份为17.9%，比7月份高点下降2个百分点。从5月份开始，外来农业户籍人员失业率连续4个月回落，8月份为5%，较4月份高点下降1.6个百分点。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍表示，从下阶段情况看，工业、服务业生产企稳回升，各项稳就业政策持续加力，新岗位新职业不断涌现，就业保持稳定有较好的基础和条件。

高技术行业发展良好，经济发展质量进一步提升——

前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%，增速高于全部规模以上工业增加值4.6个百分点。高技术产业投资同比增长20.2%，高于全国固定资产投资增速14.3个百分点，继续推动我国经济转型升级。

根据统计数据，1至8月份，重点领域服务业企业营业收入保持增长，规模以上高技术服务业、科技服务业、战略性新兴服务业企业营业收入同比增速分别高于全部规模以上服务业企业2.8、2和0.7个百分点。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，国民经济顶住压力持续恢复，总体运行在合理区间。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要深入学习贯彻落实党的二十大精神，狠抓相关政策落实见效，充分释放政策效能，推改革激活力，巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

(责编：袁勃、牛镛)

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