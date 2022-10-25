新华社北京10月25日电（记者申铖）财政部25日发布数据显示，今年前三季度，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。

其中，中央一般公共预算收入69934亿元，扣除留抵退税因素后增长3%，按自然口径计算下降8.6%；地方一般公共预算本级收入83217亿元，扣除留抵退税因素后增长5.2%，按自然口径计算下降4.9%。全国税收收入124365亿元，扣除留抵退税因素后增长1%，按自然口径计算下降11.6%。

从主要税收收入项目来看，前三季度，国内增值税33347亿元，扣除留抵退税因素后增长2%，按自然口径计算下降33.4%；国内消费税13108亿元，同比增长7.3%；企业所得税36409亿元，同比增长2.1%；个人所得税11360亿元，同比增长9.1%。

财政支出方面，前三季度，全国一般公共预算支出190389亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出25014亿元，同比增长7%；地方一般公共预算支出165375亿元，同比增长6.1%。科学技术、社会保障和就业、卫生健康、交通运输等领域支出保持较快增长。

全国政府性基金预算收支方面，前三季度，全国政府性基金预算收入45898亿元，同比下降24.8%；全国政府性基金预算支出80294亿元，同比增长12.5%。

(责编：袁勃、牛镛)

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