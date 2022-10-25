刘淼

党建强则企业强，党建兴则企业兴。回顾泸州老窖的发展史，就是一部因党而生、因党而兴、因党而盛的创业史、奋斗史。泸州老窖创业奋斗的生动实践证明，国有企业必须坚持“国企姓党”，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为国有企业的“根”和“魂”，充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用，推动党建深度融入生产经营，切实把党的政治优势、组织优势转化为竞争优势、发展优势，以高质量党建引领国有企业高质量发展。

一、党建融入思想建设，凝心聚力谋发展开新局

强化政治引领，始终坚定跟党走的信仰。把理想信念作为改革发展路上的“灯塔”，牢记“姓党为民”政治属性，把加强党的政治建设摆在“第一位置”，把理想信念教育作为“第一任务”，构建“党委领学、支部促学、全员讲学”理论学习体系，确保全体泸州老窖国窖人切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，坚定不忘初心、牢记使命、永远奋斗的信念和理直气壮做强做优做大国有企业的决心，争当政治坚定、能力过硬、作风优良、骁勇善战、奋力推动高质量发展的“国窖铁军”。

强化理论引领，推动党的事业在国企一线生动实践。严格落实“第一议题”制度，深入研学党的创新理论最新成果和大政方针政策，坚持党委政府决策部署到哪里、企业改革发展就聚焦到哪里，奋力推动“第一议题”学习到“第一行动”落实。始终胸怀“国之大者”“省之要事”，在全局战略方位和新时代治蜀兴川宏伟蓝图中快速找准定位、主动担当使命，积极融入国企改革三年行动、成渝地区双城经济圈建设、宜宾-泸州组团建设川南省域经济副中心等重大战略、重点任务，推动党的事业在泸州老窖深入探索、生动实践。

强化战略引领，勇担国企责任使命。泸州老窖党委坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，将公司发展战略深度融入中央、省、市发展全局，提出了“三个明确”的改革发展战略目标，即明确打造具有全球影响力的大企业大集团目标，明确打造具有生态主导力的产业链“链主”企业定位，明确服务和融入新发展格局、以更高质量发展肩负国企担当使命。以“三个明确”战略目标为引领，泸州老窖坚定做专做强核心主业，围绕“酒业+”持续延链补链强链，多业态协同发展呈现良好态势。

强化文化引领，不断凝聚干事创业力量。坚持以党建文化建设引领企业文化建设，赓续国资国企的红色历史，厚植产业报国志向，深度挖掘泸州老窖红色历史、红色文化、红色血脉，构建泸州老窖特色党建文化体系。坚持以党的宣传工作引领企划宣传工作，严格落实意识形态工作责任制，深入开展专题宣传、典型宣传、成就宣传，统筹推进党建知识、企业文化知识宣贯，切实增强干部员工爱国爱党爱企的思想共识、价值认同和情感共鸣。始终坚定文化自信，秉承“十年品牌靠营销、百年品牌靠品质、千年文化靠文化”的理念，着力以文化铸魂，凝聚强有力的干事创业合力，坚定成为“中华酒业巨子、中华酒文化旗手”。

二、党建融入企业治理，科学决策强管理防风险

泸州老窖严格落实“两个一以贯之”要求，将党的领导作为建立现代企业制度的前提和基础，找准党建工作与生产经营的内在关系和逻辑联系，以治理体系融合为关键和重点，将党建深度融入改革发展全过程，切实把好改革发展“方向盘”，为企业高质量发展提供强有力的“红色引擎”。

建立健全治理体系，将党的领导融入改革发展各环节。坚持党的领导深度融入公司治理，推动所属子公司实现“党建入章”100%全覆盖，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在法人治理结构中的法定地位，构建完善“党委把关定向、董事会战略决策、经营层经营管理”的现代公司治理体系。严格按照“管大局而非管全局”要求，完善“三重一大”决策机制和决策流程，细化党委会研究决定、前置研究事项清单和党支部研究把关人财物等重大事项清单，确保党组织在企业改革发展中真正实现把得了关、掌得了舵、说得上话、使得上劲。

建立健全组织体系，将党的组织建到生产经营最前沿。坚持“企业发展到哪里、党的组织就建到哪里”，按照“四同步、四对接”要求，紧跟产权关系、机构改革、经营模式等变化，动态调整基层党组织设置，坚持将党的组织建在班组里、建在项目上、建在市场中，共成立基层党组织65个，实现党的组织和党的工作全覆盖，不断推动党组织设置与企业组织架构深度融合、高效协同。严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制，全面推行党组织书记、董事长（经营层负责人）“一肩挑”，选优配强党务工作者，从组织上保障党的领导与公司治理深度融合，推动党建工作与生产经营实现从“两张皮”向“一盘棋”有效转变。

建立健全责任体系，推动党的工作在基层落地见效。坚持将党的建设与国企改革发展同谋划、同部署、同推进，实行党建工作与生产经营“双挂钩”机制，明确党建工作占经营工作考核指标的20%，把党建工作成效作为述职评议、评先选优、晋职晋级重要内容，推动党建责任与经营责任有机统一、相融互促。严格落实督导制度，健全领导班子和党建联络员党建工作联系点制度，明确年度重点任务、重点项目，建立日沟通、月研究、季督导、年考核机制，将党建责任传导到“神经末梢”，促进党建责任层层落实，使党建工作更加有形有态、有力有为，推动党的各项决策部署在基层一线落地生根。

建立健全监督体系，推动党的监督触角延伸至每个角落。围绕全面从严治党各项要求，全面落实党委主体责任、纪委监督责任，建立健全联合监督、违规经营投资责任追究、容错纠错、重大廉洁风险事项事前廉洁谈话、黑名单等制度体系，坚决拧紧管党治党链条。坚持“重大决策部署到哪里、监督就跟进到哪里”，围绕重大决策部署建立督导清单，严格落实“一岗双责”，确保监督“一抓到底”，做深做细执纪监督。健全“全程、全域、全员”风控体系，统筹整合纪检、审计、法务、财务等力量，建立提取风险拨备、缴纳保证金、承担无限连带责任等风控措施，织密风险防控“安全网”。强化廉洁文化建设，狠抓正反典型教育，一体推进“不能腐、不敢腐、不想腐”长效机制，全力营造风清气正干事创业环境，确保发展提速、干部不倒。

三、党建融入生产经营，理直气壮谋创新求突破

泸州老窖党委坚持紧贴时代脉搏、融入发展大局，围绕生产经营重点、难点、关键点全面推行“党建+”模式，扎实开展项目攻坚151个，大力开展党员责任区、党员示范岗等活动，让党组织战斗堡垒作用发挥出来，让党员身份亮出来、形象树起来，为企业扩张、品牌升级、市场拓展、生产革新等输出优质成果、搭建有效平台，切实将党建的引领力、组织力转化为改革发展的生产力、竞争力和影响力。

坚持以党建赋能改革攻坚。泸州老窖党委以被列入市国有资本授权经营体制改革首批试点企业、入选天府国企综合改革行动试点企业为契机，系统谋划推动深化改革工作，实现以党建促改革增效、促管理优化，为高质量发展积蓄新动能。牢牢把握深化改革实质和要义，领导各级子公司依法开展国有资本运作，通过科学授权放权，将责权利归位于各级法人主体，进一步提升各级子公司经营效率、市场响应力。健全市场化经营机制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，推动实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减，全面激活创新创效活力，为国资国企改革发展探索了有效路径。

坚持以党建赋能创新发展。泸州老窖党委坚决贯彻落实新发展理念，坚定实施创新驱动发展战略，不断推进管理创新、模式创新、品牌创新、数智创新，打造智能化有机生态酿酒产业集群，完成白酒生产模式的智能升级，为白酒行业创新发展提供了有力参考。泸州老窖党委下属酿酒公司党委、销售公司党委分别以“党建引领酿好酒”“营销征途党旗飘”党建品牌项目为引领，为泸州老窖技术改造升级、产能巩固提升、全国化市场布局等重大战略落地见效注入鲜活血液、贡献丰富经验。2022年1月至6月，泸州老窖全力克服疫情影响，全力以赴拼经济、搞建设，实现营业收入429.17亿元，同比增长15.07%；实现利润总额91.58亿元，同比增长13.65%。

坚持以党建赋能产业生态优化。坚持以“党建领航、幸福同酿”党建品牌为引领，发挥大企业大集团优势，充分整合、共享市场资源，围绕“酒业+”持续延链强链补链，大力发展金融、贸易、物流、新经济等产业，打造全新的白酒产业发展生态链。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的外部环境，大力倡导“文化同源、标准同订、市场同拓、规则同守、危难同渡”的“五同”理念，带动产业链上下游中小企业和民营经济协同发展，携手打造与消费者、合作伙伴、员工共生共赢的商业生态。六次发布《产品质量与安全白皮书》，以实际行动践行“让中国白酒的质量看得见”“让消费者‘喝’得放心”的理念。

坚持以党建赋能国企担当。泸州老窖党委全面融入新发展格局，坚持在全力服务区域重大发展战略中找准自身定位和发展路径，实施集团和股份“双引擎”驱动，不断提升自身抗风险能力、核心竞争力，更好发挥国有企业稳增长促发展“压舱石”作用。充分发挥国有骨干企业龙头带动作用，推动成立成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院，全力推动中国西部工匠城建设，助力区域创新能级提升。围绕白酒制瓶、包装、印刷、物流等配套产业做文章，引领建成以白酒制造为主导的专业化、集群化、全产业链的酒业园区，为泸州打造千亿白酒产业和世界级优质白酒产业集群作出积极贡献。坚持以党建促乡村振兴、促基层治理，健全党员服务帮扶地区、基层社区工作机制，充分展现骨干国有企业的责任与担当，塑造新时代国企良好形象。党的十八大以来，泸州老窖累计捐赠和筹集总额超12亿资金用于脱贫攻坚、乡村振兴、救灾抢险等社会公益事业。

（作者为泸州老窖集团及泸州老窖股份党委书记、董事长 ）

(责编：曹淼、李源)

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