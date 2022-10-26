本报记者 邱超奕

在安徽合肥市，飞盘爱好者进行对抗赛。

阮雪枫摄（人民视觉）

游客在湖北恩施市的露营基地露营。

谭 华摄（人民视觉）

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。

近年来，户外运动在我国不少地方蓬勃兴起。瞄准日益增长的市场需求，不少企业深入推进供给侧结构性改革，不断创新产品，推动户外运动装备产业加快成长。

据统计，今年上半年，我国露营天幕、便携桌椅床、滑雪装备销售额分别增长331.8%、123.1%和72.7%。户外运动装备产业为何会走红，将给市场带来哪些新机遇？记者进行了采访。

供需两旺：产品销售火爆，生产供不应求

自打露营过一回，云南昆明市民王润秋恨不得每周都去。驾驶越野车出昆明市区，停在郊区营地，王润秋搭起帐篷、支起桌椅，眼前是湛蓝的湖水，头顶是洁白的天幕，非常惬意。他说：“置办相关装备，花了3000多元，好多朋友都买了，很享受一起露营的感觉。”

视线转向北京，更多小众户外运动正在“出圈”。位于北京国贸的CBD文化体育广场，从早到晚都排满了飞盘活动。“我每周至少教学5场。”一家飞盘俱乐部的合伙人说，玩飞盘运动量大、对抗性较低，很受年轻人喜爱。

皮划艇指导员戈坛当起了桨板教练。他经常去北京温榆河、雁栖湖等地的水上基地：“桨板是一项很自在的运动，我专门考取了教练证，今年学桨板的人越来越多。”

如今，户外运动越发受到人们青睐。据统计，我国户外运动爱好者已达1.3亿人，一个新消费市场正快速壮大。

“折叠椅一天能卖40把，小拉车直接卖断货。”在探路者北京世纪金源店，店员告诉记者，从天幕、帐篷到桌椅、小拉车，不少顾客一来就买一整套，每天都要送好几车货。在京东平台上，今年前8月，户外露营车、帐篷和垫子、桨板、公路自行车成交额分别同比增长450%、340%、237%、155%。

生产的繁忙，也印证了需求的火热。“上半年，露营帐篷订单量超过去年全年1倍多，生产排期从1个月延长到4个月以上。一些雨伞厂、钓具厂也开始改做帐篷骨架。”探路者集团技术项目部负责人刘昊海说。“我们生产的飞盘和手套卖得很好，近三年公司年均业绩增速达150%，去年销售额已达6000万元。”翼鲲飞盘创始人徐颖峰说。

销量更高的同时，户外运动装备产品的种类和样式也越来越多。花色各异的飞盘、卡通形象的帐篷、造型别致的服饰……顺应个性化、时尚感的新需求，各大商家新品频出。走进凯乐石北京合生汇店，新款装备被摆在显眼位置。据店员介绍，今年新上市的“大坡王”跑山鞋，外形像越野车，回弹好、包裹性强，还配备防沙套，走在沙地也不怕，很受顾客欢迎。

发展提速：产业支撑有力，升级步伐加快

在当前制造业企业面临下行压力的情况下，户外运动装备产业为何能逆势增长？

一方面，强劲的市场需求提供了发展契机。

中国产业用纺织品行业协会发布的行业报告显示，今年1至7月，我国篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长10.5%和36%，增长势头良好。同时，我国篷布、遮阳布所属的产业用涂层织物，成为产业用纺织品行业最大的出口产品，出口额30.2亿美元，同比增长30.4%。

在凯乐石总经理孔繁泳看来，我国户外运动装备已进入快速成长期，增长潜力巨大，“登山运动以前比较小众，现在却越来越大众化。今年，公司组织新疆慕士塔格峰登山活动，只发放300张登山证，但报名者超过1000人。”

中国户外装备也越来越受到国际认可。“公司业绩已连续两年实现超过60%的增长。”孔繁泳介绍，这两年，公司户外装备出口额接近翻番。翼鲲飞盘也走红海外，已出口60多个国家和地区。

另一方面，完备的产业体系为企业快速转型提供了强大支撑。

“中国是全球最大的产业用纺织品生产国。”上海市纺织科学研究院副院长张庆认为，我国户外装备生产已经拥有完善的产业链条，“以露营帐篷为例，从织物、复合面料到缝纫、支架制造，每个环节都能找到合适的供应商，浙江、江西、山东等地还形成了一定规模的产业集群。”

推进产业数字化、数字产业化，进一步增强了我国产业链供应链优势。探路者集团品牌副总裁韩晔介绍，公司与犀牛智造合作，运用大数据、人工智能等技术，对排产、制造、物流等环节进行升级，可精准洞察消费需求、助力推出更多新产品。

细看户外运动装备产业的组成，不乏纺织、服饰、制鞋、家具等传统制造企业。在供需两端利好带动下，户外运动装备企业加快提质升级。比如凯乐石的连体羽绒服，可抵御海拔8000米以上高山的极寒，硬壳冲锋衣则能在最大限度防雨的同时保持透气。又如探路者生产的露营天幕，展开面积有20多平方米，只需6根风绳和2根支柱，10分钟内就能搭好。“如此便捷，是因为地钉拥有抓地更牢的专利技术，风绳结构可以快速调节长短，支撑杆则采用精心设计的榫卯结构，能快搭快拆。”韩晔说。

在张庆看来，近年来，国产露营帐篷无论在质量还是设计上都有明显进步，“相比以前造型单一、款式老旧的帐篷，如今露营帐篷外形时尚、功能多样。材质方面也有改进，以前的篷布很厚重，现在不仅更轻薄，还平整不起皱，织造工艺大幅提升。”

把握机遇：加强研发创新，深耕品牌文化

数据显示，我国现有的4.7万家露营产品相关企业中，近半数成立时间在1年以内，仅今年1至4月就新增7200多家。

“单从质量看，我国户外产品不输国际大牌，差的是品牌溢价。”韩晔分析，一些国外品牌起步更早，文化积淀深厚，在开拓细分市场上更有经验。户外品牌可隆体育有关负责人也认为，目前国内露营产品较为同质化，只有将品牌做强做优，才能脱颖而出。

不少受访企业认为，我国户外运动消费总体向好，国产品牌要想赢得长期竞争，仍需在创新和运营上深耕，不断增强市场竞争力。

——加强研发创新，提升技术含量。

浙江宇立新材料有限公司车间内，用于充气帐篷的新型夹网布正在试制。公司董事长张宇蝶说，以前充气帐篷主要用软膜覆盖，使用中容易炸裂，“市场痛点就是企业商机。我们历时近1年，研发出强度更高、更轻便的夹网布材料，多家客户正在洽谈量产。”

“只有依靠创新，才能掌握更多话语权。”韩晔介绍，如今探路者的科研人员占公司员工总数的1/3，公司还专门成立“极地仿生科技平台”，力争实现进口替代，“我们选取了纺织面料保温、防雨、防滑等26个功能方向，力求实现相关技术100%国产化。比如防水透湿技术，经有关部门认定，性能已经超越国外同类产品。”

——推介体育文化，扩大品牌影响。

“户外运动装备产业不仅要做产品，还要经营好体育文化。”徐颖峰介绍，为营造良好的飞盘运动生态，公司在体育推广上下了很大功夫，“除了赞助专业赛事，我们还加强与飞盘爱好者社群的合作，已在30多个城市推广。”

“社群运营是我们的主要营销策略之一。通过组织线下活动，增强消费者的体验感，并通过开展户外运动指导，提升品牌专业形象。”可隆体育有关负责人说。

张庆认为，长期看，我国户外运动装备产业仍有很大的提升空间，“立足国内大市场，坚持创新驱动、质量第一、优化服务，从做产品转向做品牌、做标准、做文化，企业就能够跳出同质竞争，实现更好发展。”

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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