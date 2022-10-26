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农村公路：十年净增90多万公里（新视点）

本报记者  刘志强
2022年10月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　秋季，位于武陵山区的湖北建始县景阳镇越发景色宜人。沿公路驶入龙家坝村，只见路面干净、村居整洁。“去年村路通车后，大家出行更方便，还吸引了许多城里人前来旅游消费，我家超市的生意越来越红火。”51岁的龙家坝村村民黄知梅笑着说。

　　党的十八大以来，我国加快了农村公路建设的步伐，农村公路里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，十年净增了90多万公里。

　　据交通运输部介绍，十年来，我国累计新建改建农村公路约253万公里，集中整治“畅返不畅”农村公路24万公里，实施农村公路危桥改造6.17万座，安全生命防护工程129.3万公里；解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，新增5万余个建制村通客车。放眼全国，具备条件的乡镇和建制村已经全部通硬化路、通客车、通邮路，农村地区“行路难”问题得到有效解决，一个“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络逐渐成形。

　　发展“四好农村路”，既要建好，也要管好、护好、运营好。十年来，农村公路网络持续延伸、通达程度大幅提高的同时，管理养护水平也在持续提升。

　　“村道专管员巡路发现问题，将问题反馈到智慧路长APP，我们就能及时协调处理，实现高效监督、精准考核。”福建莆田市荔城区交通部门工作人员说。近年来，福建省积极创新体制机制，全面推行农村公路“路长制”、乡村道专管员等制度，形成了“路长办考核协同、专管员监管组织、养护队伍具体落实”的农村公路网格化管护体系。

　　十年来，农村公路管理养护组织保障、资金保障、考核保障、技术保障逐步完善，长效机制加快建立。截至2021年底，我国农村公路路面的铺装率、列养率、优良中等路率分别增至89.8％、99.5％和87.4％，农村公路基本实现“有路必养、养必到位”。全国农村公路管护领域还提供了78.3万个就业岗位，其中脱贫户37.5万个。

　　筑路永无止境，有路方能振兴。交通运输部相关负责人表示，下一步将聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合等方面，持续推动“四好农村路”高质量发展。主要措施包括：积极稳妥扩大农村交通基础设施有效投资，今年在原定年度任务目标基础上，新增完成新建改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资1000亿元。千方百计稳定农村公路就业，今年力争完成新增带动约200万人次就地就近就业增收，将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万人左右。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月26日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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