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便利店  不断提高便民服务能力（市场漫步）

王  珂
2022年10月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　便利店应进一步加大创新力度，依靠优质服务与精细化运营，更好满足多样化的消费需求，激发消费市场更大潜力

　　

　　买早餐、代收快递、打印文件……如今在不少城市街头，便利店成为服务保障民生、促进便利消费的重要零售业态。中国连锁经营协会不久前发布的《2021中国便利店发展报告》显示，无论是市场规模还是分布密度，便利店均保持上升态势。除了在一线城市进行规模扩张，便利店开店潮也快速涌入二、三线城市，尤以连锁品牌便利店为主。

　　便利店业态之所以得到消费者青睐，一方面得益于其更近的服务距离、更长的营业时间等特点，另一方面要归因于其主动适应消费需求，努力实现创新发展。这些年，很多便利店主动拥抱互联网、大数据等新技术，加速数字化发展。超八成便利店已推出线上业务，打造“网”“店”并进的全渠道通道，提升服务网点效率。依靠创新服务给消费者带来更多便利，赢得好评也在情理之中。

　　推动以便利店为代表的便民消费服务设施建设，是惠民生、暖民心的重要举措。当前，无论是城市还是乡镇的消费者，对于便利店业态的需求还在不断升级，对其服务范围、商品种类、配送方式有新的期待。这既对便利店行业发展提出了更高要求，也是便利店企业未来发展的机遇所在。目前，便利店行业已步入整合发展期，相关企业应进一步加大创新力度，不断提高便民服务能力。

　　紧盯细分市场，增加用户黏性。服务对象更精准，消费体验更便捷，是便利店吸引顾客的重要因素，也是便利店能够满足多样化、个性化的需求关键所在。相关企业应凭借“差异化的商品组合”与“供应链共享”突出自身特点，依靠优质服务与精细化运营提升收益水平。具体来说，以差异化的商品组合为抓手，提升消费者对便利店品牌的认知与黏性；以多种模式实现供应链互利共享，为长远发展提供更有力保障。

　　顺应消费趋势，加大创新力度。一方面，围绕便利消费、便民服务，在安全合规的前提下实现“一店多能”，在传统商店的基础上搭载书报经营、打印复印、简易就餐等多元服务项目，通过跨界融合经营提高服务能力。另一方面，利用5G、大数据、人工智能、物联网等信息技术，进一步降低在门店运营、供应链管理等方面的经营成本，提高运营效率。

　　推动便利店行业提高服务能力，离不开相关政策的支持。近年来，我国接连出台相关政策支持便利店行业向品牌化、连锁化、智能化等方向发展，不断在便民服务上做加法。商务部发布《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》，提出“做大便利店规模”。各地在打造便民生活服务圈工作中，应注重发挥便利店的作用，支持便利店进社区、进街道，合理优化服务设施网点布局，让便利店成为促进居民便利消费的好帮手。

　　数据显示，零售依然是推动经济发展的关键因素，便利店业态未来仍大有可为。便利店要在精细化运营管理上多下功夫，摸准消费者的需求偏好，在选品、网点陈列、营销策略等方面推陈出新，不断提高服务水平，才能更好满足多样化的消费需求，激发消费市场更大潜力。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月26日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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