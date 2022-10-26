数据来源：自然资源部、国家能源局

制图：沈亦伶

在我国首个海洋油气生产装备智能制造基地——海洋石油工程股份有限公司天津智能化制造基地，工作人员在操作焊接机器人。该基地重点发展油气生产平台及上部模块等海洋工程产品。

新华社记者 赵子硕摄

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”。

苍茫荒漠，塔里木盆地顺北油气田在“地下珠峰”采油，钻探垂直深度超8000米的油气井达到41口；无垠大海，由我国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站，实现我国海洋油气1500米超深水开发的突破；广袤平原，在头发丝直径1/500宽的岩心缝隙中找油，非常规石油勘探开发加速推进……

党的十八大以来，我国油气勘探开发力度不断加大，高质量发展体系日趋完善。油气总产量由2012年的2.96亿吨油当量增长至2021年的3.65亿吨油当量。今年前9月，原油产量达15375万吨，同比增长3.0%；天然气产量达1601亿立方米，同比增长5.4%。

《“十四五”现代能源体系规划》提出，到2025年，国内原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。努力解决油气核心需求，推动油气资源的发现和高效开发，将为端牢能源饭碗作出积极贡献。

（本报记者 冉永平 丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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