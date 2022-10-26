加大勘探开发力度 确保能源安全（新时代画卷）
2022年10月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
|
数据来源：自然资源部、国家能源局
|
在我国首个海洋油气生产装备智能制造基地——海洋石油工程股份有限公司天津智能化制造基地，工作人员在操作焊接机器人。该基地重点发展油气生产平台及上部模块等海洋工程产品。
习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”。
苍茫荒漠，塔里木盆地顺北油气田在“地下珠峰”采油，钻探垂直深度超8000米的油气井达到41口；无垠大海，由我国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站，实现我国海洋油气1500米超深水开发的突破；广袤平原，在头发丝直径1/500宽的岩心缝隙中找油，非常规石油勘探开发加速推进……
党的十八大以来，我国油气勘探开发力度不断加大，高质量发展体系日趋完善。油气总产量由2012年的2.96亿吨油当量增长至2021年的3.65亿吨油当量。今年前9月，原油产量达15375万吨，同比增长3.0%；天然气产量达1601亿立方米，同比增长5.4%。
《“十四五”现代能源体系规划》提出，到2025年，国内原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。努力解决油气核心需求，推动油气资源的发现和高效开发，将为端牢能源饭碗作出积极贡献。
（本报记者 冉永平 丁怡婷）
《 人民日报 》（ 2022年10月26日 19 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国碳卫星首次成功用于城市二氧化碳排放定量监测
- 人民网北京10月25日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院大气物理研究所获悉，该所碳卫星研究团队联合芬兰气象研究所团队首次利用中国碳卫星（TanSat）观测定量识别和计算城市碳排放，证实了中国碳卫星具有城市级别碳排放监测的能力。研究结果于10月25日在线发表在SCI期刊《大气科学进展》上。…
相关新闻
- 评论
- 关注