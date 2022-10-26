本报记者 王俊岭

浙江省宁波市积极打造对外畅达、区域协调的立体交通网络，为当地经济发展和乡村振兴提供强大支撑。图为朝霞映照下的杭甬高速。

胡学军摄（人民视觉）

日前，广东省深圳市一集装箱码头呈现出一派繁忙的作业景象。

王美燕摄（人民视觉）

企稳回升！今年三季度，我国GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。

稳增长，经济大省表现突出。重大工程加快推进、实体经济稳步向前、外贸出口抢抓机遇、促进消费新招不断……各经济大省勇挑大梁，采取了一系列有力措施，共同推动国民经济恢复向好。

着力扩大有效需求

经济大省具有人口规模大、市场主体多、带动作用强等特点。看2021年国民经济统计数据，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等省份的地区生产总值排名靠前，经济总量约占全国的45%。其中，广东GDP超12万亿元，江苏GDP超11万亿元，山东GDP超8万亿元，浙江GDP超7万亿元，河南、四川GDP均超5万亿元。6省的市场主体数量占全国四成以上，贡献了40%以上的就业；6省进出口和利用外资均接近全国的六成。

消费、投资、出口被誉为拉动经济增长的“三驾马车”。经济大省在扩大有效需求方面纷纷拿出真招实招。

——科学精准扩大投资。重大项目一头连着需求、一头连着供给，对经济增长具有双重拉动效应。截至9月底，四川今年重点项目完成投资6261.5亿元，投资完成率达97.2%。在成都高新区，京东方车载显示基地、博创科技西部总部基地、30亩保障性租赁住房项目等12个项目提前开工，无线创智产业园等20个项目将按期竣工；在广元市，当地政府围绕铝产业、绿色家居、食品饮料等重点产业建立了17个重点产业专班和1个要素保障专班，对重大投资项目提供全生命周期、全产业链条的服务保障。四川省相关负责人表示，四川正精准对接中央政策导向与资金投向，围绕新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化同步”和城乡融合发展等重点领域，精心谋划一批具有带动力、引领性的重大项目。

——抢抓机遇促进出口。加快发展外贸新业态、新模式，对于服务构建新发展格局具有重要作用。今年1至8月，山东省外贸出口1.32万亿元，同比增长25.3%，出口增速全国第一。

山东是如何做到的？答案之一便是抢抓区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效机遇，积极发展跨境电商。山东省在“外贸固稳提质2022年行动计划”中明确提出开展“特色产业带跨境电商培育行动”，围绕RCEP进出口双向促进、机电和高技术产品、外贸新业态等专题举办20场“云展会”，帮助企业用好海外仓、市场采购贸易方式、齐鲁号欧亚班列等资源拓展新兴市场。“我们的跨境电商出口业务额实现了从‘0’到‘亿’的成长。今年，我们对RCEP市场出口额有望突破1000万美元，客户所获得的关税减免就将有30万美元。”青岛兰亭派莱特塑业有限公司总经理徐丰斌说。

——多措并举提振消费。今年国庆节前夕，浙江宁波市一次性拿出1亿多元财政资金，用于市本级消费券的发放。通用消费券、定向纾困券、餐饮消费券、文体消费券、数字人民币推广券、家电家居消费券、汽车消费券、活动专属券……激发市民消费热情，为市场主体纾困。今年以来，各经济大省发放的消费券都在亿元以上，多个省份还出台专门的促消费政策，着力提振汽车、家电等大宗消费。

千方百计保供稳链

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业增加值连续12年保持世界第一，220多种工业产品产量位居世界第一。

“从经济发展和工业体系布局的积累情况看，以东南沿海省份为代表的经济大省具有明显优势。在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的时候，经济大省尤应发挥自身基础好、水平高、能力强的优势，率先在稳定宏观经济基本盘方面有所突破。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对本报记者说。

——全力呵护市场主体。不久前，由广东省东莞市多部门主办的一场2022年工业稳增长政策宣讲会成功举办。会场外，主办方设置了龙头企业对接区和数字化转型对接区，为参会企业现场搭建合作“直通车”。“这种形式真好！为企业和政府搭建了平台，将优惠政策第一时间传递给企业。”vivo采购部采购总监郑小意说。

广东省工业和信息化厅副厅长吴东文介绍，今年广东组织制定了稳工业“1+3”系列增量政策。“比如，对受疫情影响未能及时缴费的制造业中小微和个体工商户用水、用电、用气‘欠费不停供’缓缴期限延长至2022年12月底。以‘链长+链主制’协同推进建立重点产业供应链上下游企业供需对接机制。”吴东文说，下一步将进一步加大工业稳投资工作宣传力度，积极提振企业投资信心。

——帮助企业稳定运营。郑州凌达压缩机有限公司的生产车间内，智能设备昼夜不停。“不缺订单，员工满班！现在大家正在赶制明年夏季迎峰的产品。”公司总经理助理时振华说，面对复杂多变的市场环境，企业并非没有成本压力，好在有政府的援企稳岗政策助企业轻装上阵。

根据《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》，中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老、失业、工伤3项社保费政策延至今年底。同时，优化失业保险稳岗返还政策，大型企业稳岗返还比例由30%提至50%，中小微企业返还比例由60%最高提至90%。“截至9月底，全省共为8194家企业106.5万名职工缓缴社会保险费28.1亿元，切实减轻了企业的经营压力。”河南省人力资源和社会保障厅副厅长常万琦说。

国家统计局公布的数据显示，三季度，全国工业产业链供应链稳定恢复，规模以上工业增加值同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点。特别是9月份，规模以上工业生产加快回升，增加值同比增长6.3%。这其中，经济大省支撑作用显著。9月份，广东、江苏、山东和浙江工业生产分别增长5.5%、10.5%、7.6%和7.4%，较上月加快4.1、0.6、0.2和3.4个百分点。川渝地区工业企业加快弥补上月限电损失，增加值同比分别由上月下降11%、18.2%转为增长5.6%和13.1%，边际改善明显。在全国规模以上工业增加值较上月加快的2.1个百分点中，这些地区合计贡献1.9个百分点。

扎实提升发展质量

扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面、推动综合融资成本稳中有降、完善交通物流保通保畅政策……各经济大省坚决贯彻落实中央部署，稳增长政策应出尽出、精准高效。很多地方还放眼长远，努力为高质量发展打牢基础。

江苏是全国船舶海工产业第一大省，2021年造船完工量占全国的2/5，占全球市场份额超过1/6。如何做大做强优势产业，江苏省出台《关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力的若干政策措施》，大力发展高端海工装备、支持骨干船舶海工企业开展关键核心技术攻关、推动行业“智改数转”。“江苏将瞄准重大项目、产业链高端能力建设、研发能力建设、金融支持等关键环节，切实帮助协调解决企业发展面临的堵点难点，推动各类要素向企业集聚。”江苏省工业和信息化厅副厅长李强说。

浙江是全国重要的外贸大省、外资大省，在自由贸易试验区方面探索了大批全国首创性成果。浙江省商务厅副厅长胡真舫介绍，浙江自由贸易试验区以改革促发展，紧盯企业关注度高、需求强烈的事项，推动省级部门累计出台30余项政策文件，各片区出台50余项政策举措，为稳外贸稳外资保驾护航。“我们推动获批本外币合一银行账户体系、合格境内外有限合伙人、外商投资企业境内再投资免登记等试点，为引进外资厚植土壤，成功招引了采埃孚、松下、ABB等一批世界500强外资大项目落户，涉及高端汽配、智能装备、新材料、生物医药等多个领域。”胡真舫说。

一系列稳增长举措，带动市场主体数量持续增加。天眼查数据显示，2022年初至10月18日，广东、江苏、山东、浙江等2021年地区生产总值排名前10的省份，共计新增有效注册企业（剔除状态为“吊销”“注销”的企业）数量超1126万家，同比增长9.83%。其中，浙江、河南等省份新增有效注册企业数量增幅较大，广东、山东、河南等省份新增有效注册企业数量较多。

在天津财经大学经济学院教授丛屹看来，经济大省往往是产业大省、消费大省、就业大省，民营经济发达、产业基础雄厚、开放程度较高、科创能力突出，对周边地区具有较强的辐射带动作用。“今年以来国家出台了稳经济一揽子政策措施，经济大省也勇挑大梁、各展其长，有效发挥了带头作用。这有利于发挥中央和地方两个积极性，在稳增长的同时扎实提升我国经济发展质量。”丛屹说。

(责编：赵竹青、陈键)

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