本报记者 毕京津

“马老师，我来得晚。可是我太喜欢你们吹唢呐了，想让你们再吹一曲，又怕你们太累！”在河南商丘柘城县洪恩乡马庄村村民马春风的直播间里，两小时的直播临近结束，但观众的热情依然高涨。尽管已有些疲惫，看到这名观众的留言，马春风和妻子杜晓艳又打起精神，吹了首《百鸟朝凤》。许多原本准备退出直播间的观众纷纷点赞，一场直播下来，视频号的粉丝数又上涨了2000多。

在马春风的直播间里，这样的热闹景象可谓常态。

马庄村是远近闻名的“唢呐村”。据县志记载，当地吹唢呐的历史已有400多年。这里几乎家家户户都会吹唢呐，前些年村里一度有29支唢呐队，每年靠唢呐演出收入上千万元。

马春风8岁跟着父亲学唢呐，11岁就随着唢呐队去外地演出，成年后靠一支唢呐吹遍十县八乡，养活了一家老小。但这几年，学唢呐、吹唢呐的人越来越少。怎样把祖传的唢呐技艺传承下去、发扬光大，成了马春风这几年一直思考的问题。

平时，马春风喜欢拿着手机刷视频，慢慢地，他尝试把自己吹唢呐的视频放到网上。今年1月，马春风在短视频平台开设账号“唢呐村的事”，但起初的视频里只有他一个人表演，没有互动，也没有人气。

好多次，马春风想过放弃。今年过年，儿子马健彪从外地回家，给愁眉不展的父亲出了个主意，“唢呐最喜庆、最带感了，咋会不火？只要找对节奏，准能火！”马健彪信心满满。

马健彪参与过短视频录制和直播活动，在他指导下，马春风先从拍摄短视频开始。马春风时常请亲戚和其他村民客串，视频里，不管是一家人相聚吃饭还是田间地头偶遇，大家都能拿起各自的乐器，来一段即兴表演，高兴了还会现场跳一段舞。慢慢地，短视频有了人气，儿子又建议他做直播。“一定得有场景、有对话、有表演，这样才能火！”听了儿子传授的“秘诀”，马春风恍然大悟。

今年春天，父子俩在自家小院里搭起了直播间，一张红地毯，几把椅子，布景简单，却很有“乡村范儿”。环境简单，但直播却毫不马虎，马春风和妻子轮流当主持活跃气氛，既有唢呐独奏，又有乡村乐器合奏，村民纷纷带着小板凳来老马院子里围观直播，观众更是留言“有那个味了！”“要的就是这个味！”

视频号人气越来越旺，粉丝越来越多，目前已有32.3万粉丝。马健彪也辞去了外地的工作，回家专心操持短视频和直播的幕后工作。

“我们一家的力量太小了，把唢呐艺术发扬光大是全村的事！”马春风说，下一步他考虑带动更多村民参与唢呐的线上演出，让唢呐村的传统技艺焕发新活力，也为村民们开辟一条致富新路。

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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