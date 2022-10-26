新华社记者王雨萧、刘羽佳、周蕊

原标题：三季度增速转正，消费复苏形势如何？

国家统计局最新数据显示，今年前三季度，我国社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%。其中，三季度增长3.5%，而二季度为下降4.6%。

季度增速转正，如何看待国内消费复苏形势？下一步，促进消费持续恢复如何发力？

市民在广西南宁市中山路夜市休闲（8月3日摄）。 新华社记者 陆波岸 摄

消费市场总体稳定恢复

“政府发放了几轮电子消费券，把促消费下沉到我们中小商户群体中，近期店里生意明显回升了。”上海永康路上一家经营了6年的小店老板薛勇敏说。

今年以来，受疫情等因素影响，我国消费市场一度遭遇较大冲击。社会消费品零售总额从年初的较快增长，到4月份增速降至-11.1%的低点，上半年社零总额同比下降0.7%。

为促进消费回补和潜力释放，一系列政策举措密集出台——

多措并举鼓励汽车、家电等大宗消费；为餐饮、零售等市场主体提供房租减免、平台佣金减免、金融支持等纾困举措；在更多行业实施存量和增量全额留抵退税；全国多地纷纷发放餐饮、零售等消费券……

随着各项政策落地见效，消费市场逐渐释放回暖信号：社零总额自6月起连续4个月实现正增长；前9个月，我国汽车产销量同比分别增长7.4%和4.4%，增速较前8个月分别扩大2.6和2.7个百分点；不久前的国庆假期，全国电影票房累计超14亿元，一些地方餐饮门店重现排队长龙……

国家统计局贸易外经司司长董礼华表示，今年以来，受疫情多点散发影响，消费市场在波动中恢复。前三季度，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动一系列促消费政策落地显效，消费市场总体保持恢复增长态势。

新动能促进消费回补升级

消费市场保持恢复增长态势，一方面得益于促消费政策落地见效，另一方面也离不开各类新业态、新模式、新需求的助力。

这几天，位于北京西单商业街的汉光百货拉开“双11”预售大幕，多家专柜导购纷纷变身直播达人，在镜头前向顾客详细讲解各类商品细节和功能。

汉光百货董事长王小雨告诉记者，过去两年，企业加速数字化转型步伐，推出小程序直播、闪购等多项“云服务”，线上交易额占比从2019年的仅3.5%，增长至如今的22%，有效缓解了疫情对线下经营的影响。

“近两年来，即时零售、直播带货等新业态迅速发展，满足了更加多样化消费需求，在疫情期间带来新的消费增长点。”中国社科院财经战略研究院研究员依绍华说。

实体零售“云”上开店，拓展新空间；疫情之下，本地游、周边游、线上演播等“微旅游”模式应运而生；受健身热带动，骑行、露营、飞盘等新消费在年轻群体中迅速走红……

“疫情改变传统消费场景和消费习惯的同时，也推动了消费市场在分化重组中育新机。”中国宏观经济研究院研究员王蕴表示，在线健康医疗服务、在线文娱、在线旅游等新型消费迅速发展，不仅契合了居民消费升级趋势，也成为消费恢复性增长的新动力和新空间。

国家统计局数据显示，前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，占社零总额的比重为25.7%。

“我们将加快线上线下消费有机融合，鼓励发展新业态新模式新场景，培育壮大定制、体验、智能、时尚等新兴消费。”商务部副部长盛秋平说。

多措并举推动消费持续恢复

总体来看，前三季度国内消费市场韧性显现，但也要看到，疫情对消费市场产生一定影响，餐饮企业和小微商贸企业恢复程度较低，消费市场恢复基础仍需巩固。

“应加力提振消费信心、稳定消费预期。加快落实落细各项稳就业、增收入政策，及时帮扶失业人员，鼓励有条件的地方对困难人员发放消费补贴。”王蕴说，未来还要通过改革进一步破除制约消费的障碍壁垒，促进消费需求持续释放。

广袤的县域农村消费市场，是进一步挖掘消费潜力的新空间。

“近年来，下沉市场保持快速增长势头，为消费增长注入新动能。要加快完善县域商业体系，加强冷链物流等基础设施建设，进一步挖掘农村消费潜力。”王蕴说。

商务部新闻发言人束珏婷表示，将继续落实好各类促消费政策措施，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进新业态新模式健康发展。同时，推进县域商业体系建设，健全农产品供应链体系，积极扩大乡村消费。

“下阶段，随着一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力的促消费相关政策落地显效，消费市场将继续稳定恢复。”董礼华说。

(责编：赵竹青、陈键)

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