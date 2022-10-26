原标题：聚焦制造业 六部门发文促进外商投资

记者10月25日获悉，国家发展改革委、商务部等六部门近日联合印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），进一步加大制造业引资力度，着力解决外商投资企业面临的突出问题，全面加强外商投资促进和服务，推动利用外资高质量发展。

具体来看，《若干政策措施》明确了当前和今后一段时期我国利用外资工作的方向和重点任务。围绕优化投资环境，扩大外商投资增量；加强投资服务，稳定外商投资存量；引导投资方向，提升外商投资质量等方面推出了15条具体举措。

其中，在优化投资环境，扩大外商投资增量方面，提出深入实施外资准入负面清单，尽快将开放政策转化为实实在在的外资项目。高标准落实外资准入后国民待遇，保障外商投资企业依法依规平等享受支持政策。推动外资项目签约落地，加大项目政策支持和服务保障力度。强化土地要素保障，保障制造业外资项目合理需求。

在加强投资服务，稳定外商投资存量方面，提出便利国际商务人员往来，用好用足中外人员往来“快捷通道”。加强货运物流保通保畅，保障外商投资企业生产物资和产品运输通畅。强化外商投资企业金融支持，按照市场化原则为符合条件的外商投资企业提供优质金融服务和融资支持。

在引导投资方向，提升外商投资质量方面，提出优化外商投资结构，实施好鼓励外商投资产业目录配套政策。支持外商投资创新发展，鼓励外资在华设立研发中心，深化科技开放合作。加快外商投资绿色低碳升级，引导外资积极参与碳达峰碳中和战略。引导制造业外商投资企业国内梯度转移，推动跨国公司到产业发展基础较好的中西部和东北地区发展。

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲对《经济参考报》记者表示，《若干政策措施》以制造业为抓手和重点，以促进外资扩增量稳存量提质量为目标，从投资环境、投资服务和投资导向等三个方面，采取多项措施，从国际产业投资对话对接、项目签约落地、各类要素保障、企业生产物资和产品运输通畅、进出口贸易便利化、人员出入境便利化等多个方面为外资企业和地方政府招商引资带来利好和积极影响。

张菲还表示，《若干政策措施》明确要在产业结构优化、创新发展、绿色低碳升级、国内梯度转移等方向引导和支持制造业外商投资，有利于提升制造业外资投资中国、扎根中国的信心。

中国数实融合50人论坛智库专家、国研新经济研究院创始院长朱克力也对记者表示，《若干政策措施》鼓励外商加大在先进制造业和高新技术等方面的投资。“这些领域是创新驱动的主战场，具备高成长性，发挥其技术先导优势可激发巨大发展潜力，同时也能带动传统行业加快转型升级。”

朱克力还指出，《若干政策措施》同时鼓励制造业领域跨国公司优先到产业发展基础较好的中西部和东北地区发展，是基于我国产业梯度转移的“雁阵模式”而采取的策略。在他看来，这对中西部和东北而言，尽管短期内机遇和挑战并存，但从中长期来看机遇大于挑战。更多外商投资将为这些区域注入更多的发展新动能。（记者 汪子旭 王文博）

(责编：赵竹青、陈键)

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