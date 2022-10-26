原标题：11月1日起我国将对电子烟征收消费税

新华社北京10月25日电（记者 申铖）记者25日从财政部了解到，财政部、海关总署、国家税务总局日前联合发布公告称，为完善消费税制度，维护税制公平统一，更好发挥消费税引导健康消费的作用，自2022年11月1日起，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。

公告明确，在中华人民共和国境内生产（进口）、批发电子烟的单位和个人为消费税纳税人。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。

公告称，纳税人生产、批发电子烟的，按照生产、批发电子烟的销售额计算纳税。电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。纳税人进口电子烟的，按照组成计税价格计算纳税。电子烟生产环节纳税人从事电子烟代加工业务的，应当分开核算持有商标电子烟的销售额和代加工电子烟的销售额；未分开核算的，一并缴纳消费税。

(责编：赵竹青、陈键)

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