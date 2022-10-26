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吸引外资，如何“提质增量”？

2022年10月26日09:02 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：吸引外资，如何“提质增量”？

　　10月25日，发改委联合其他五部门，共同发布《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，重点聚焦制造业吸引外资。15条措施包括落实负面清单、便利人员往来、支持外企上市，以及优化外商投资结构等。这些措施在引外资方面，能发挥怎样的作用？又该如何落实？《新闻1+1》邀请中国国际经济交流中心首席研究员张燕生，共同关注：吸引外资，如何“提质增量”？

　　强化吸引外资，为何以制造业为重点？

　　中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：2021年，中国的制造业增加值接近30%，是全球第一。全球第二到第五名，是美国、日本、德国、印度，中国的增加值数据接近于这4个国家的总和。但有一个要引起我们高度重视的问题，去年我们制造业的外商直接投资已经跌破了20%。我们始终讲，牢牢把握发展制造业坚实的基础不动摇，如果制造业外资的比重持续下降，对我们下一步的制造业由大到强，会产生长远的影响。

　　深入实施外资负面清单，如何落在实处是关键

　　中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：我们外商投资企业负面清单，无论是全国还是自贸试验区，现在已经减少到了31项和27项。“法无禁止皆可为”规则已经做得非常明确到位，而且是做了非常大的努力。这里最重要的问题就是怎样把这些好的措施落地，推动外商管理的治理体系和治理能力现代化，改善投资环境，真正能够把给外资利好的制度和条款，实实在在落在外商投资企业的方方面面。

　　支持外商投资企业在A股上市，有何意义？

　　中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：从国家改革的方向来看，要始终坚守金融为实体经济服务。其实很多外商投资企业都是伴随着过去改革开放40年，它已经成为中国实体经济的一个重要组成部分。另外一个方面是鼓励外商投资企业在中国上市，以及在三板挂牌和发行信用类债券，这些措施有利于推动我国资本市场的国际化，推动我们资本市场的开放，推动我们资本市场在未来中国式现代化中间能发挥更加重要的作用。

　　吸引外商投资，我国营商环境还需要补齐哪些短板？

　　中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：我们可以看到在2015年中国的营商环境在全球排在90位，在2019年已经进步到31位，但是我们有四个短板。

　　一是我们的信贷2019年在全球排在80位；

　　二是我们的纳税在全球排在105位；

　　三是我们的跨境贸易在全球排在56位；

　　四是我们在企业退出机制方面排在51位。

　　因此这四个短板是我们下一步要努力的。但是我们可以看到，世界银行正在对营商环境做新的评估方法——营商环境BEE(宜商环境)，明年的四季度将会发表第一份BEE标准的全球营商环境报告，这对我们优化营商环境也是个机遇和挑战。（央视新闻客户端）

(责编：赵竹青、陈键)
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