原标题：零门槛，AI绘画要抢画师饭碗？

AI（人工智能）绘画火了！只需要输入几个关键词，便能在几十秒内生成一幅精美的画作，还能根据用户偏好的画风调整不同的方案。

2022年被称为“AI绘图元年”，普通人也开始尝试AI画作。不过，AI绘画也带来诸如版权归属等争议。业内专家表示，如何确定AI绘画工具生成作品的版权归属在我国法律规范体系内尚属空白，但未来出台规范性文件是大势所趋。

零基础也能“画”出佳作

湛蓝的天空下大朵大朵的白云似浪花翻滚，远处是苍茫的群山，近处是羊群在草原上狂奔……近日，从未学过画画的市民胡亮在朋友圈分享了自己的一幅“画作”，令朋友惊讶不已。而这幅“画作”，正是来自AI绘画平台。

自今年年初起，AI绘画平台不断兴起。在国外，Meta、谷歌、微软等均有布局，诞生了如Midjourney、Disco Diffusion等平台。在国内，百度率先推出文心一格，盗梦师、6pen、TIAMAT等平台也热度颇高。

当一句话就能变成一幅画，AI绘画从专业圈子火到了普通人中，并成为社交平台的流量密码。第三方监测平台数据显示，近30天内，小红书“AI绘画”新增笔记互动量达6.48万，成为第一热词；抖音上有关“AI绘画”的短视频最高点赞量超过52.2万；B站等视频网站上也有许多博主发布关于AI绘画的教程。

极低的使用门槛，是AI绘画吸引普通人的主要原因。截至目前，大多数AI绘画平台都供用户免费使用。

玩家试水绘画变现路径

随着AI绘画的热度走高，已有玩家开始摸索用其赚钱创收的可能，最直接的变现方式就是出售图片。

“代跑AI绘画2元一次，会按你的描述批量出图，筛选三张比较好的，由你任选其一。如果后续需要美化细节，每张再加收8元。”设计师风涵（化名）对记者表示，接单近一个月，已经有80多个人在他手上定制图片。

也有一些“绘画门外汉”直接出售自己的AI成品。在阿里拍卖平台上，记者看到，有人拍卖自己的AI画作，售价从88元至288元不等。其中一幅售价88元的《浪漫满屋》，显示围观人数达4531次，销量为33件。

除了卖作品，也有人直接卖用来生成作品的描述关键词，如“Midjourney关键词20元2500套”“Disco Diffusion带参数关键词38.8元”等。“需要买关键词的主要是国外的AI绘画平台。”在微博上小有名气、经常接单小说插画的途睿告诉记者，比起国内平台简单用中文词语描述即可生成图片，国外很多平台还需要用户在关键词基础上添加高级参数、注释代码等。

在短视频平台上，还有不少账号在向初学者描绘AI绘画“日赚几百”的“钱景”，并销售相关课程，售价从19.9元至299元不等。不过，目前这些课程大部分仅有个位数销量。

AI绘画版权归属待明晰

8月，AI画作《太空歌剧院》在美国一场艺术博览会上获得数字艺术类别冠军，引发热议。“竟然要被人工智能抢走饭碗了？”途睿感慨，近段时间以来，AI绘画在画师圈子中引发激烈讨论。

记者注意到，目前绘画界对AI绘画的实际效果褒贬不一。有漫画师感慨称：“功能太强大了，帮我迅速‘捏’成十几个二次元头像”；但也有网友试用后评价：“很多场景细节太粗糙了，没有美感，简单模仿都不容易，更别说打动人吸引人。”

多位专业画师明确表示，目前AI绘画还远远谈不上替代人工画师。

不过已有微信公众号作者率先吃上了“螃蟹”：用AI绘画全面替代付费图片作为文章插图，甚至将AI绘画制作提供给出版社作为即将出版书籍的封面。这是否会涉及版权问题？AI绘画能否直接商用？

AI艺术和创意辅助平台文心一格表示，平台服务处于前沿探索阶段，作品不能用于商业用途。6pen平台则表示，所有用户用AI绘画产生的图片，版权都归属于用户，平台不做版权保留。

利用AI绘画生成的作品，如何确定版权归属在我国法律规范体系内尚属空白。

北京云嘉律师事务所副主任赵占领认为，AI绘画的版权一般应该归属软件制作者。北京大成律师事务所高级合伙人肖飒称，法律虽然有滞后性，但未来出台针对AI生成艺术的各类规范性文件是大势所趋，今年1月发布的关于《互联网信息服务深度合成管理规定（征求意见稿）》就是AI生成艺术领域近期较为具有代表性的立法草案。记者 袁璐

(责编：赵竹青、陈键)

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