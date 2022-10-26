原标题：中国取暖神器热销欧洲 今冬还有哪些升级新品？

据外媒报道，欧洲各国预计最早将于12月迎来极寒天气，能源危机下，供暖成本飙升。在这个“最贵冬天”，浙江义乌等轻工轻纺产业带的商家接到了不少万件级别的海外大单，中国产传统“保暖八大件”悄然走红：内穿的秋裤、中层的高领毛衣、外穿的羽绒服、睡觉时的法兰绒睡衣，以及家里摆着的取暖器、电热毯，冬天上课捂手、晚上上床捂脚的暖手宝和热水袋。

除了热销海外，国内市场的“取暖神器”也再度登场，它们因身材小、效果好备受“怕冷星人”好评。今年的神器也再度“升级”，供暖效果提升的同时耗电量减少，并且身形“百变”，挑战多种使用场合。

对于小居室空间来说，暖风机虽好，但是耗电量较大是明显缺点。2022年新升级的产品为小功率发电，每小时仅耗电0.1至0.3度。但小功率并不影响制暖效果，机器通过360度对流循环暖流，迅速让室内升温，从头暖到脚。并且，内置的发热陶瓷可以实现一秒速热，告别了传统暖风机发热丝发热慢的缺憾，温暖无需等待。

踢脚线取暖器问世以来因为机身设计节省空间受到好评。今年升级后的新品又增加了净化空气、增加湿度的功能，一举多得，让室内环境更加舒适。并且，纤薄的机身可以120度上下自动旋转送暖，使得送暖范围更广、面积更大。有孩子、宠物的家庭无需担心烫伤，机身的三重防烫设计保障外壳温度不超过30℃，直接接触也不会烫手。而踢脚线的造型还能使机器变成一台烘干机——面向晾衣架，即可用强劲热风快速烘干衣物。

对于职场打工人来说，桌下取暖器是在供暖季来临前的保暖好物。曾经较为简陋的发热板设计如今更新换代，石墨烯远红外热技术取代了电热丝发热，瞬间升温，五档遥控调温更加人性化，耗电量也控制在较低范围，可以说这个冬天“暖脚神器”被重新定义了。

“移动地暖”算得上是暖脚神器中的新星。它试图取代的目标是传统的暖脚袋，发热温度更高，笔记本电脑的造型打开后，踩上双脚，暖风从脚底、脚面一路吹到小腿和膝盖，暖意洋洋。折叠易收纳，方便移动至不同空间。

暖手袋、发热围巾都是近几年火起来的过冬神器。新品暖手袋突破原有设计，平时背上身就是一个斜挎包，口袋设计不仅可以揣进双手，还可以打开来平铺在桌面上变身成加热桌垫，软绵绵的质地让午休更加惬意。平铺在肚子上可以暖肚，真是想暖哪里暖哪里。

随身小毛毯如今也加入了“自发热”家族。毯身上有一个“不起眼”的USB接头，充电宝、电脑、电源都可为其供电，轻松取暖。毯子内藏的发热片经过数万次折弯测试，可以放心水洗以及机洗甩干。（记者 陈斯）

(责编：赵竹青、陈键)

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