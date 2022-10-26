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山西前三季度产煤9.77亿吨 有序推进过冬能源保供

2022年10月26日09:07 | 来源：中国新闻网
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原标题：山西前三季度产煤9.77亿吨 有序推进过冬能源保供

能源大省山西正稳定有序推进能源保供。

山西省统计局25日发布数据显示，前三季度，山西原煤产量97791万吨，增产9301万吨，增长10.5%；非常规天然气产量82.4亿立方米，增长13.8%；规上发电量3062.5亿千瓦时，增长7.6%。其中，外送电量1053.5亿千瓦时，增长14.6%。

作为能源大省，山西持续推进能源增产保供，煤炭、非常规天然气、电力持续安全稳定供应。

9月底以来，山西疫情多地散发，涉及诸多产煤大市。不过，这对能源保供并未形成较大影响。

山西省能源局相关负责人表示，在常态化疫情防控之下，山西能源系统生产平稳，此轮疫情对能源保供未造成较大影响。

截至9月底，山西产煤约9.77亿吨。按照国家下达12.93亿吨的任务，山西正稳步推进。

以保供主力山西晋能控股集团为例，集团旗下四老沟矿地处煤炭重地大同。目前，四老沟矿在保证安全生产的情况下，每日原煤产量稳定在8000吨以上，且产、洗、装、运均衡。

24日，在山西省委第112次疫情防控专题会暨山西省疫情防控工作领导小组会上，能源保供仍是重要课题。

其间，山西省委书记林武表示，“大同要加强铁路机务段、煤矿企业等重点部位的闭环管理，严防闭环内出现续发传播，确保完成好煤炭保供任务”。(记者 李新锁 杨杰英)

(责编：赵竹青、陈键)
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