原标题：银保监会：当前我国金融风险整体收敛、金融体系总体稳健

据银保监会官网25日消息，24日，中国银保监会召开党委(扩大)会议，深入学习贯彻党的二十大精神。

会议强调，要认真履行新时代监管职责使命，坚决把党的二十大精神转化为银行保险监管的工作思路和具体举措。要深刻认识到，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变。当前，金融风险整体收敛、金融体系总体稳健。人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。在实体经济创新发展、稳步转型的背景下，资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。

要持之以恒防范化解重大金融风险，统筹发展和安全，有序推进中小金融机构改革化险，强化金融稳定保障体系，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。要坚持以推动高质量发展为主题，支持建设现代化产业体系，健全农村金融服务体系，有力促进区域协调发展，推动加快构建新发展格局。要大力发展普惠金融，加强“新市民”金融服务，规范发展第三支柱养老保险，积极促进共同富裕。要深化金融体制改革，加快完善金融机构公司治理，持续推进金融数字化转型，坚定不移推进银行业保险业高水平对外开放。要加强和完善现代金融监管，健全金融法治，依法将各类金融活动全部纳入监管，切实提高金融治理体系和治理能力现代化水平。

(责编：赵竹青、陈键)

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