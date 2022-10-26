原标题：央行、外汇局：加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展

据中国人民银行微信公众号25日消息，24日，人民银行党委、外汇局党组召开扩大会议，认真传达学习党的二十大和党的二十届一中全会精神，研究部署贯彻落实工作。会议指出，加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。

会议要求，促进经济高质量发展。人民银行、外汇局要继续保持货币信贷总量合理增长，加大对科技创新、乡村振兴、区域协调发展、绿色发展等重点领域支持力度，稳定宏观经济大盘。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，增强微观主体活力。加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。

会议要求，坚持全心全意为人民服务。强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，抓好已出台政策落地见效，研究出台新的政策举措。更好满足居民的刚性和改善性住房需求，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。指导推动金融创新，加强新市民金融服务。建立健全金融风险防范、预警和处置机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护好广大人民群众的利益。落实全面依法治国部署要求，加快推动金融法治建设，平等保护各类市场主体合法权益。严格依法行政，加强个人信息保护和金融消费权益保护。(中新财经)

(责编：赵竹青、陈键)

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