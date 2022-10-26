原标题：中国工业互联网领域多项标准发布

中国工业互联网网络领域和平台领域的多项标准近日发布，标志着中国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。

中国工业和信息化部官方网站25日披露，国家标准化管理委员会近日批准发布《工业互联网总体网络架构》国家标准，这是全国工业互联网网络领域发布的首个国家标准。该标准围绕工业互联网网络规划、设计、建设和升级改造，规范了工业互联网工厂内、工厂外网络架构的目标架构和功能要求，提出了工业互联网网络实施框架和安全要求，有助于加快构建高质量的工业互联网网络基础设施。

本月，国家标准化管理委员会还发布了《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》两项标准，这是中国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对中国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。

工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。工信部围绕政策宣贯动员、标准体系建设、重大工程实施、试点示范推广、服务体系构建等方面持续发力。

目前，中国多层次、系统化的工业互联网平台体系基本形成，具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，服务工业企业超过160万家，平台提质、降本、增效作用不断显现。(记者 刘育英)

(责编：赵竹青、陈键)

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