中国工业互联网领域多项标准发布
2022年10月26日09:12 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：中国工业互联网领域多项标准发布
中国工业互联网网络领域和平台领域的多项标准近日发布，标志着中国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。
中国工业和信息化部官方网站25日披露，国家标准化管理委员会近日批准发布《工业互联网总体网络架构》国家标准，这是全国工业互联网网络领域发布的首个国家标准。该标准围绕工业互联网网络规划、设计、建设和升级改造，规范了工业互联网工厂内、工厂外网络架构的目标架构和功能要求，提出了工业互联网网络实施框架和安全要求，有助于加快构建高质量的工业互联网网络基础设施。
本月，国家标准化管理委员会还发布了《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》两项标准，这是中国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对中国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。
工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。工信部围绕政策宣贯动员、标准体系建设、重大工程实施、试点示范推广、服务体系构建等方面持续发力。
目前，中国多层次、系统化的工业互联网平台体系基本形成，具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，服务工业企业超过160万家，平台提质、降本、增效作用不断显现。(记者 刘育英)
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国碳卫星首次成功用于城市二氧化碳排放定量监测
- 人民网北京10月25日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院大气物理研究所获悉，该所碳卫星研究团队联合芬兰气象研究所团队首次利用中国碳卫星（TanSat）观测定量识别和计算城市碳排放，证实了中国碳卫星具有城市级别碳排放监测的能力。研究结果于10月25日在线发表在SCI期刊《大气科学进展》上。…
相关新闻
- 评论
- 关注