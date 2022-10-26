原标题：大型科研仪器开放共享成绩单出炉

25日，科技部官网公布《2022年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》（以下简称《通知》），共有24个部门345家单位参加评价考核，涉及原值50万元以上科研仪器共计4.7万台（套）、重大科研基础设施85个。

“与2021年相比，参评单位对开放共享更加重视，管理和共享应用水平进一步提升。”这份由科技部办公厅、财政部办公厅发布的《通知》指出，参评的科研仪器年平均有效工作机时为1351小时，纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为100%；参评的85个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好，在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

此次评价考核结果显示，中国科学院生物物理研究所等50个单位管理制度规范，科研仪器设备运行使用效率高，对外开放共享成效明显，考核结果为优秀；东南大学等100个单位管理制度比较健全，运行使用效率较高，对外开放共享成效较好，考核结果为良好；中国科学院深圳先进技术研究院等189个单位达到了开放共享的基本要求，考核结果为合格；华北电力大学等6个单位开放共享情况较差，存在开放共享意识淡薄，相关制度不健全，未建立或未有效使用在线服务平台，科研仪器重复购置、低效使用、闲置浪费等问题，考核结果为较差。

《通知》明确，对于考核结果为优秀和良好的单位予以通报表扬，并给予后补助经费奖励；对于考核结果为较差的单位进行通报批评，要求限期一年整改，一年后整改不到位的，将核减相应仪器设备购置经费。（记者刘垠）

(责编：赵竹青、陈键)

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