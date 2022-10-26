人民网北京10月26日电 （记者赵竹青）《“十四五”技术要素市场专项规划》（以下简称《规划》）25日在科技部官网全文公布。其中发展目标明确：“十四五”期间，现代化技术要素市场体系和运行制度基本建立，统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准技术要素市场基本建成；到2025年，我国技术要素市场制度体系基本完备，互联互通的技术要素交易网络基本建成，技术要素市场服务体系协同高效，技术要素市场化配置成效大幅提升。

《规划》明确，到2025年，中国技术交易所、上海技术交易所和深圳证券交易所3个国家知识产权和科技成果产权交易机构基本建成，与若干区域性、行业性技术交易机构互联互通，形成层次多元、特色鲜明、功能完备的技术要素交易网络；全国技术交易市场规模持续扩大，技术合同成交额达到5万亿元；到2025年，国家科技成果转移转化示范区达到20家，国家技术转移区域中心达到15家，国家技术转移机构达到500家，国际技术转移中心超过60家，技术经理人数量突破3万名。

《规划》提出了6项重点任务，分别为：健全科技成果产权制度、强化高质量科技成果供给、建设高标准技术交易市场、提升技术要素市场专业化服务效能、促进技术要素与其他要素融合、加速技术要素跨境流动。

《规划》指出，深入推进赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，探索赋权科技成果转化的管理制度、工作流程、决策机制、转化模式，建立职务科技成果转化容错纠错机制，及时凝练典型经验举措并推广；开展高校院所职务科技成果单列管理改革试点，推动高校院所科技成果管理从“行政控制资产”向“市场配置资源”的转变。

围绕强化高质量科技成果供给，《规划》提到，强化企业创新主体地位。全面提升企业在研究制定国家科技创新规划、科技计划、创新政策和技术标准中的参与度，把科技成果转化绩效作为核心要求纳入国有企业创新能力评价体系。同时，开展科技计划项目经理人制度和“业主制”试点，开展应用类科技计划项目后评估试点，以科技成果产业化应用或行业推广情况作为科技计划项目接续实施、滚动支持的重要参考。

提升技术转移机构专业化服务能力，《规划》明确，完善国家技术转移区域中心布局，围绕国家区域战略，推动黄河流域、海南自贸港、粤港澳大湾区等国家技术转移区域中心建设；开展高校专业化国家技术转移机构试点。

《规划》强调，支持科技人员通过创业实施科技成果转化。支持高校院所科研人员按照国家有关规定兼职离岗创新创业。探索建立科技人才跨地区、跨部门、跨行业流动机制，完善校企、院企科研人员“双聘门”或“旋转门”机制，畅通高校院所和企业间人才流动渠道等。

(责编：赵竹青、高雷)

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