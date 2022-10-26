人民网北京10月26日电 （黄盛）据中国人民银行、银保监会、证监会和国家外汇管理局网站信息，“一行两会一局”已于近日召开会议，就维护楼市、股市、汇市健康发展，推进金融市场高水平双向开放，促进经济高质量发展做出部署。

人民银行、外汇局：深化汇率市场化改革 加大力度助推“保交楼、稳民生”工作

中国人民银行、国家外汇管理局表示，在近日召开相关会议，要求继续保持货币信贷总量合理增长，加大对科技创新、乡村振兴、区域协调发展、绿色发展等重点领域支持力度，稳定宏观经济大盘。

同时，上述两部门表示，要深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，增强微观主体活力。加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。

会议还要求强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，抓好已出台政策落地见效，研究出台新的政策举措。更好满足居民的刚性和改善性住房需求，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。

银保监会：强化金融稳定保障体系

银保监会召开党委（扩大）会议表示，要持之以恒防范化解重大金融风险，统筹发展和安全，有序推进中小金融机构改革化险，强化金融稳定保障体系，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

会议认为，要坚持以推动高质量发展为主题，支持建设现代化产业体系，健全农村金融服务体系，有力促进区域协调发展，推动加快构建新发展格局。要大力发展普惠金融，加强“新市民”金融服务，规范发展第三支柱养老保险，积极促进共同富裕；要深化金融体制改革，加快完善金融机构公司治理，持续推进金融数字化转型，坚定不移推进银行业保险业高水平对外开放；要加强和完善现代金融监管，健全金融法治，依法将各类金融活动全部纳入监管，切实提高金融治理体系和治理能力现代化水平。

证监会：完善多层次市场体系 健全资本市场功能

证监会表示，资本市场要坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，加快建设中国特色现代资本市场。

(责编：申佳平、高雷)

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