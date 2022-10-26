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国资委：前三季度央企累计为服务业小微企业和个体工商户减免房租146.9亿元

2022年10月26日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （黄盛）据国务院国资委消息，今年前三季度，中央企业累计为服务业小微企业和个体工商户减免房租146.9亿元，减免金额已相当于2020年全年的2倍。汽车企业对2022年6月30日前发放的商用货车消费贷款给予6个月延期还本付息政策支持，涉及贷款金额约570亿元。通信企业坚决落实降资费要求，9月末中小微企业宽带和专线平均资费下降超过10%，惠及用户1500余万户。电网企业实行“欠费不停供”，优化服务降低办电成本。

(责编：申佳平、高雷)
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