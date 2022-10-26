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国办发文：延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策

2022年10月26日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者王震）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中，对延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策、实施好促进绿色智能家电消费政策等作出具体部署。

具体举措包括：一是延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，组织开展新能源汽车下乡和汽车“品牌向上”系列活动，支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费。

二是实施好促进绿色智能家电消费政策，积极开展家电以旧换新和家电下乡。办好国际消费季、家电消费季、中华美食荟、老字号嘉年华等活动。加快培育建设国际消费中心城市，尽快扩大城市一刻钟便民生活圈试点，促进消费持续恢复。

(责编：王震、高雷)
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