人民网北京10月26日电 （记者乔雪峰）近日，民航局印发了《民航旅客中转便利化实施指南（第二版）》（以下简称《指南》），进一步推进跨航司中转与通程航班服务规范化、标准化、品质化，并立足智慧民航发展，推动行业实现数字化转型和高质量发展，助力“人享其行”。

10月26日，民航局运输司副司长徐青在例行新闻发布会上表示，《指南》作为民航业开展中转服务的指导性文件，将不断推动行业主体单位提升中转便利化服务水平，让广大旅客享受“有服务、有标准、有保障、有温度”的航空出行，推动中国民航高质量发展，为交通强国、民航强国建设提供有力支撑。

对此，徐青从以下三个方面进行了解读：

一是以中转便利化为切入点，对创新“干支通，全网联”航空运输服务体系进行系统谋划。民航局聚焦旅客航空出行和中转服务中的痛点与难点，结合当前行业发展形势、交通强国、民航强国等战略目标，全面总结国内企业通程航班及跨航司中转的实践经验，在加强信息告知、促进协同合作、提升服务保障等方面，进一步凝聚行业共识、形成统一标准，构建起航空公司、机场等多主体联合的“干支通，全网联”创新航空运输服务体系，提升“老、少、边、红”地区旅客出行便利度，推动行业实现高质量发展，逐步满足广大人民群众多样化、多层次、多方面的航空出行需求。

二是以中转数字化为重点，力求解决中转服务中的关键短板与突出问题。民航局深入贯彻落实《关于加快建设全国统一大市场的意见》相关要求，在《指南》中明确了“通程航班服务管理平台”与“民航中转旅客服务平台”两大民航中转旅客信息化平台的建设主体与重点任务，进一步打通信息壁垒，便利主体间信息共享共用，让信息价值发挥最大作用。航空公司、机场等通过平台可以快速获取中转旅客等相关信息，为旅客主动提供一次值机、行李直挂等中转便利化服务，同时旅客可通过微信小程序及时获取航班、行李、中转权益等信息，更好地规划出行方案。

三是以“航旅融合”为载体，推动产业联动与生态构建。疫情以来，对航空公司、机场等企业而言，实现快速恢复需要依托自身优势，联合上下游关联企业，以新模式创造新供给、新产品，不断增强自身造血功能和核心竞争力。中转便利化在深入贯彻新发展理念的基础上，鼓励航空企业强化多元共治、协同联动，加强与地方旅游等关联企业深化合作，努力探索多元化、个性化、特色化的中转服务产品，进一步增强国内大循环内生动力和可靠性，全面推进行业高质量发展，深度融入新发展格局。在《指南》中收录了首都机场的“经首都 连联飞”、武汉机场“经汉飞·乐易转”和鄂尔多斯机场“e中转·伊起飞”等企业案例，为行业提供了重要参考和行动指南，进一步促进各企业提升服务、打造品牌。

(责编：杨曦、高雷)

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