人民网北京10月26日电 （记者王震）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中，对依法盘活用好专项债、发挥对社会资本的撬动作用等作出具体部署。

方案提出，依法盘活用好5000多亿元专项债地方结存限额，与政策性开发性金融工具相结合，支持重点项目建设。在专项债资金和政策性开发性金融工具使用过程中，注重创新机制，发挥对社会资本的撬动作用。引导商业银行扩大中长期贷款投放，为重点项目建设配足融资。

具体举措包括：指导政策性开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度，优先支持专项债券项目建设。鼓励商业银行信贷资金等通过银团贷款、政府和社会资本合作（PPP）等方式，按照市场化原则加大对重要项目建设的中长期资金支持力度。

(责编：王震、高雷)

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