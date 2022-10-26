2022年9月27日,“鲲龙”AG600M在进行飞行投水功能演示。新华社记者 伍志尊 摄

新华社北京10月26日电 题：中国自主研制飞机服务国家应急救援使命

新华社记者 呼涛、洪泽华

从研制成功到飞赴救援使命，中国“鲲龙”AG600水陆两栖飞机、“翼龙”系列大型民用无人机、AC352中型直升机等多型航空应急救援装备近期相继取得关键进展。中国飞机正肩负起支撑国家应急救援体系建设使命，守护人民生命安全，支持美丽中国建设。

中国航空工业集团表示，中国航空工业是国家应急救援体系建设力量中的“国家队”，也是具备飞机平台、任务设备以及服务保障全产业链能力的企业，凭借中国自主研发的特种飞机、无人机、直升机等产品全方位打造中国自主航空应急救援装备体系。

中国“鲲龙”AG600大型水陆两栖飞机从研制阶段向服务国家应急救援体系建设迈出关键一步——9月27日，AG600M全状态灭火机在湖北荆门成功完成12吨投汲水试验，随即全面转入适航取证阶段。当日，这型全球在研最大的水陆两栖飞机还签订了首批6架购机协议。

在此次里程碑式试验中，满载12吨水的AG600M灭火机从漳河机场陆上起飞，连续完成空中投水、水面滑行汲水并再次起飞、再次投水等试验任务后，顺利降落在漳河水库。

AG600大型水陆两栖飞机是为满足中国应急救援体系建设研制的现代化航空救援装备，是中国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机，可与直升机、陆基飞机等展开协同救援。其中，AG600M是AG600系列的灭火型，最大起飞重量为60吨，最大载水量达到12吨。

据介绍，AG600飞机实现了包括发动机、关键机载系统在内的自主研制和国产配套，显著提升了中国大型应急救援航空装备的自主保障水平和产业基础能力。

中国航空工业集团副总经理何胜强表示，AG600M灭火机顺利完成投汲水关键任务能力验证并收获首批购机协议，标志该项目研制工作取得重大进展，也标志着中国自主航空应急救援装备体系再添“特种飞机”新力量。

2022年7月26日，中国民用航空局向中国航空工业集团有限公司（中国航空工业）下属哈尔滨飞机工业集团颁发Z15（AC352）型直升机型号合格证。新华社发

此前，中国民用直升机家族刚刚迎来新成员——7月26日，中国民用航空局向中国航空工业下属哈尔滨飞机工业集团颁发Z15（AC352）型直升机型号合格证。

“AC352是响应国家发展需要尤其是应急救援任务研制的当代先进航空产品。”中国航空工业特级技术专家、中国直升机设计研究所AC352型号总设计师卢伟健说，这型直升机单次可搜救14个人，最大吊挂能力达到3吨，还可以同时容纳两副担架，具备显著的环境适应性和高效的搜救能力。

奔赴应急救援使命，中国“翼龙”大型民用无人机家族多型成员已经起飞——赴河南暴雨灾区成为空中应急通信基站，飞跃甘肃祁连山降“甘霖”保护生态环境，以人工增雨作业缓解高温旱情，在泸定地震救援中协助应急管理部构建应急指挥通信网络。

中国是世界上自然灾害最为严重的国家之一。为应对种类多、分布地域广且发生频率高的灾害挑战，中国正在加快构建以国家综合性消防救援队伍为主力、专业救援队伍为协同、军队应急力量为突击、社会力量为辅助的中国特色应急救援力量体系，应急救援效能显著提升。

国务院印发的《“十四五”国家应急体系规划》提出，加快建设航空应急救援力量。规划提出，用好现有资源，统筹长远发展，加快构建应急反应灵敏、功能结构合理、力量规模适度、各方积极参与的航空应急救援力量体系。

“中国航空工业将以支撑国家持续提升应急救援能力为使命，通过中国自主掌握的航空产品、技术和服务在关键时刻服务国家使命，守护人民生命财产安全。”何胜强说。

(责编：袁勃、牛镛)

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