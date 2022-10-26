新华社北京10月26日电（记者周圆）记者26日从民航局获悉，我国民航将自2022年10月30日至2023年3月25日执行2022/2023年冬春航季航班计划，新航季共有127家国内外航空公司计划每周安排104573班客货运航班。

在国内（不含港澳台地区）航线航班方面，54家国内航空公司每周安排95173班客货运航班计划，同比2021/2022年冬春航季增长2.31％。其中，客运航班计划每周安排92970班，同比增长2.41％。新开辟445条国内航线，计划每周安排6065班，主要涉及包头、揭阳、阿克苏等机场的航线。

在国际航线航班方面，国内外航空公司计划每周安排客运航班840班，同比2021/2022年冬春航季增长105.9%; 计划每周安排货运航班（含客改货）6148班，同比增长6.7%。

民航局运输司副司长徐青表示，在航班执行过程中，民航局将坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，要求航空公司严格落实民航安全和航班正常管理规定，落实好疫情防控各项措施，根据疫情防控、市场需求等实际情况合理安排航班执行。

(责编：袁勃、牛镛)

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