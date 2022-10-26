据中国联通官方微信公众号消息，近日，由Informa Tech主办的第19届5G World峰会在荷兰阿姆斯特丹举行。在本次峰会上，中国联通荣获“5G专网产业领导力奖（Enterprise 5G Leadership Award）”。据了解，中国联通因在5G专网行业标准引领、技术能力创新和行业规模应用的卓越成绩而获此殊荣。

中国联通副总经理梁宝俊在获奖致辞中表示：“此次中国联通获得‘5G专网产业领导力’奖项，代表着产业界对中国联通5G专网PLUS发展成果的高度认可。我们将以此为新的契机，坚持客户价值导向，围绕降本、增效、提质、绿色、安全方面，深耕应用场景、锻造核心能力、共创产业生态，推动5G融入千行百业，加速传统产业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。”

5G已成为推动全球数字经济发展的重要引擎。据介绍，中国联通携手华为、GSMA等合作伙伴，充分发挥5G行业专网的技术创新和规模拓展优势，不断增强5G“联接+计算”一体化算网融合能力，从单域到多域，从局域到广域，从园区到现场，从联接到计算，使能矿山、校园、制造、政务、医疗、电力和水域等全行业场景，全面赋能产业数智化转型。基于5GtoB“集中一朵云、分布一张网”的立体网络架构，打造了5G专网PLUS系列产品，实现了集约化、互联网化的运营，业务“一点订购、一键开通、一站服务”，具备合作升维创新快、全程全网推广快的特点，通过技术和商业双轮驱动，推动5G行业专网场景化纵深和规模化发展。

在产品创新方面，打造广域场景下的随行专网、多园区专网等增值产品，提升网络部署效率，同时推出局域场景下的边缘互联专网、园区高稳专网和切片保障专网等增值产品，推动5G专网深入融合企业OT/IT网络，渗透到核心生产控制环节。

在规模推广方面，通过行业应用场景化、场景方案基线化、方案配置模板化、专网开通自动化，打造了9000多个5G规模应用的“商品房”项目，服务了超过2500多个行业专网客户，覆盖了国民经济50多个大类，取得了显著的商业成果。

在生态聚合方面，深化“产学研用”融合创新，依托5G应用创新联盟和生态开放平台，携手行业协会、龙头企业、解决方案提供商等合作伙伴推进行业标准的联合制定、创新产品的联合研发和解决方案的联合推广，共建共创打好“团体赛”。

中国联通方面表示，未来将进一步发挥5G融合技术创新的作用，加大推动关键技术攻关和推广部署，联合全球产业伙伴为促进行业转型升级与经济高质量发展做出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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