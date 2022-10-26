人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

四部门部署开展涉企违规收费专项整治联合检查行动

2022年10月26日18:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月26日电（记者赵文君）市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部近日部署开展涉企违规收费专项整治联合检查行动。

　　这是记者26日从市场监管总局获悉的。此次检查坚持问题导向，按照“查工作、查政策、查问题、查整改”的要求，着力解决企业反映的突出问题。

　　据介绍，此次四部门部署开展涉企违规收费专项整治联合检查行动，旨在推动惠企政策落地、优化营商环境，规范收费主体行为、激发市场主体活力，建立长效监管机制、推动行业高质量发展。

(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国第39次南极考察队今日启航 预计明年4月上旬返回
　　2022年10月26日，中国第39次南极考察队员搭乘“雪龙2”船从上海启程。自然资源部供图 人民网北京10月26日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，10月26日和10月31日，中国第39次南极考察队255名队员分两批搭乘“雪龙2”船、“雪龙”船从上海出发，共同执行南极科学考察任务，预计2023年4月上旬返回国内。…
国办：集中开展涉企违规收费专项整治行动 切实减轻市场主体负担
　　人民网北京10月26日电 （记者王震）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中，对落实好阶段性缓缴社会保险费政策、整治乱收费乱罚款乱摊派等作出具体部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部