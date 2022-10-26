新华社北京10月26日电（记者赵文君）市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部近日部署开展涉企违规收费专项整治联合检查行动。

这是记者26日从市场监管总局获悉的。此次检查坚持问题导向，按照“查工作、查政策、查问题、查整改”的要求，着力解决企业反映的突出问题。

据介绍，此次四部门部署开展涉企违规收费专项整治联合检查行动，旨在推动惠企政策落地、优化营商环境，规范收费主体行为、激发市场主体活力，建立长效监管机制、推动行业高质量发展。

(责编：牛镛、袁勃)

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