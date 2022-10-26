广西南宁市武鸣区位于南宁市北部、北回归线上，素有“中国沃柑之乡”之称，下辖的双桥镇系沃柑种植的主要产区，辖区内有着数十万亩的沃柑种植果园和延绵数公里的沃柑交易市场，年产销沃柑约80万吨，产值约60亿元，产品远销海内外。

随着沃柑产业的不断壮大，涉沃柑纠纷也日益增多。针对果农担心买到假冒伪劣农资、劳务者担心权益得不到保障、消费者担心买到农药超标沃柑、“武鸣沃柑”品牌被侵害影响沃柑交易、产销过程中陷入纠纷影响合同履行、矛盾化解周期长影响采购等问题，南宁市武鸣区人民法院双桥人民法庭持续深入贯彻落实党中央关于“全面推进乡村振兴”工作决策部署，充分发挥人民法庭立足基层、贴近群众的优势，以“护航沃柑产业发展”为总抓手，探索形成“多元共治、源头治理、高效解纷”工作机制，打造“沃柑法庭”，回应广大果农果商果企的司法需求，服务支柱产业发展壮大。

一、主要做法

（一）多元共建共治，护航沃柑产业发展。针对农户“武鸣沃柑”品牌侵害之忧，坚持多措并举，司法助力保护“武鸣沃柑”品牌。一是联合谋划。联合多部门形成合力，打击、曝光销售假冒伪劣沃柑果苗、农资农药等行为，快速解决拖欠劳务人员工资，建立诚信交易秩序。二是依法倡导。下果园、进果企、上果街发放《致广大果农和果商的一封信》，督促果农严守沃柑种植、采收及贮运等标准条例。引导果农、包装商依法依规施放农药、保鲜剂，确保武鸣沃柑品质安全。三是以审促治。案件审理中注重普法释理，向农户果商宣传保护“武鸣沃柑”地理标志重要性及错误使用地理标志危害，源头守护武鸣沃柑交易秩序。案件审结后，将销售伪劣农资、侵犯“武鸣沃柑”地理标志等常发纠纷治理思路书面提交辖区党委政府，共促沃柑产、摘、售市场管理法治化。

（二）抓牢源头治理，精准化解纠纷。针对农户“无讼”生产经营之思，坚持分类施策，多层次进行“源头治理”，减少果农果商诉讼纠纷。一是强化法律援助。指导农户果商规范签订合同，传播诚信交易理念，源头预防纠纷。与辖区党委政府、司法所等部门联动，开设“武鸣沃柑产业法律服务室”，推进“一站式联合接待、一揽子联合调处、一条龙持续化解”，为纠纷双方提出法律意见。二是丰富普法扬法途径。将法律知识与壮族山歌融合，在圩日、节日邀请果农对唱。引用经典名著《西游记》元素，推出普法系列短剧，在寓教于乐中传递懂法、用法、守法理念。开设“网络法治小论坛”，邀请“族老”壮汉双语直播审理沃柑案。与主办法官共同普法说理、答疑解惑，携手培育乡村“法律明白人”。三是培养农户法治思维。开设“沃柑法律培训班”，农闲时节深入村屯以案释法，以案学法，提升群众法律意识。积极联系村两委，指导完善村规民约，共建无讼少讼沃柑村屯。

（三）聚焦主责主业，高效调审沃柑纠纷。针对农产品季节性强、不易保存等特点，回应果农高效化解纠纷之盼，探索形成涉沃柑纠纷“快调—快立—快审”机制。一是依法快调快处。设立法官联络点，成立“沃柑纠纷调解室”，邀请当地“族老”与农户果商代表入驻，对土地租赁、劳务合同等常见纠纷“即来即调即走”，不误农时。推行“诉前调解+司法确认”模式，用好“贝侬调解”“族老调解”和公证手段，及时开展司法确认，推动形成“社会调解优先、赋强公证在前、法院诉讼断后”递进式矛盾纠纷分层过滤体系。二是开设“瓦哆（壮语）立案窗口”。设立涉沃柑纠纷“快立”绿色通道，安排熟悉当地风俗习惯的壮语法官为果商农户提供诉讼服务。在农忙时节深入沃柑树下、果园田间，利用无线终端帮助受侵害农户及时立案维权，兼顾农户生产与依法维权诉求。三是开展便民快审。将沃柑购销旺季的每周三定为“沃柑审判日”，在沃柑街上集中公开审理沃柑纠纷案件，促纠纷就地高效化解，取得“审理一案教育一片”的良好效果。

二、建设成效

“沃柑法庭”成功推动武鸣区党委出台《关于乡村振兴“中国沃柑看武鸣法治护航万里行”工作方案》，有效实现沃柑产业法律服务全覆盖。充分发挥人民法庭立足基层、贴近群众优势，携手广大果农果商果企共同维护“中国沃柑看武鸣”特色优质产业品牌。

自“沃柑法庭”成立以来，成功化解了多起典型案件，共为1万余名果农果商提供免费法律咨询服务，果农果商法律意识得到显著提高，切实为群众纾难解困；圆满化解256件诉前沃柑纠纷，近三年受理案件数量年均降幅达25.7%；积极回应本地农业农民司法需求。成功审结沃柑纠纷217件，其中调解106件，撤诉65件，平均审理时长13.2天，涉及标的额5925万元，以实际行动助力沃柑产业健康发展。

乡村要振兴，产业是支撑。南宁市武鸣区人民法院双桥人民法庭因地制宜，立足地处沃柑产销大镇实际，倾力打造“沃柑法庭”新亮点，联合当地党委政府，号召果农果商自觉加强品牌意识，推进沃柑市场诚信体系建设。妥善处理涉沃柑纠纷，司法助力打击销售、假冒伪劣沃柑种苗、农资农药、拖欠劳务人员工资等行为，着力提高产品市场竞争力，推动沃柑产业又好又快发展。

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(责编：曹淼、李源)

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