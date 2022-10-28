10月27日，我爱我家发布2022年第三季度财务业绩。财报显示，2022年前三季度，我爱我家累计营收为88.85亿元，其中第三季度录得营收28亿元，净利润1.63亿元，实现扭亏为盈。

今年前三季度，居住服务行业面临来自于产业调整升级与外部环境挑战的双重压力。随着第三季度住房市场政策环境持续改善，我爱我家布局的优质市场迅速显现出活力，加速了业绩修复。

第三季度，我爱我家直营业务体系规模稳定，直营业务体系的二手经纪业务GTV环比二季度增长19.6%。在行业整体仍未完全摆脱低谷影响的情况下，截至三季度末，我爱我家北京的门店规模、上海与天津的经纪人规模相比二季度末均有所增加。

截至三季度末，相寓在管房源达到25.9万套，相较去年同期增长2.8%，在规模与各项经营效率指标方面继续保持行业领跑地位。同时，相寓续约率在高基线水平上进一步提升，三季度业主续约率升至70%，租客续约率升至40.3%，使得品牌在房、客两端的竞争力进一步提升。

据了解，今年三季度，我爱我家继续加速数字基础设施部署投产速度，实现了规模扩张、品质服务与经营效率的平衡发展。首先，CBS核心业务系统升级列装工作加速进行。我爱我家提升了公司直营业务的流程化、标准化、数字化水平。随着三季度太原、苏州、无锡和郑州等城市公司的系统上线完成，最后阶段的杭州、南京两城上线工作继续加速，我爱我家CBS升级列装将在四季度全面完成。第二，围绕数字化产品在找房选房方面的核心客户价值以及线上交互体验，开展品质提升工作。第三季度官网月均活跃用户数超1877万，相比上半年增长23.1%，官网APP点击率和线索转化率也明显增加，“甄选好房”智能推荐房源成交去化率提升约20%。第三，持续强化数字化能力，打造数字化组织。一方面，公司夯实数字技术人才基础，总部平台数字化技术工作人员占比突破75%，向科技驱动的数字化组织持续奔跑。另一方面，通过强化培训，全面提升管理者与员工的数字化素养，三季度，公司上线课程数量达到3157门，相较去年同期增长58.2%，前三季度人均学时达到13.05小时，相较去年同期增长14.9%。

(责编：曹淼、李源)

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