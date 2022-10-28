人民网北京10月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局、发展改革委、工业和信息化部、财政部四部门按照《涉企违规收费专项整治行动联合检查工作方案》的要求，召开了联合检查行动动员部署培训会。

会议强调，开展联合检查，是贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是推动惠企政策落地、优化营商环境的重要举措，是规范收费主体行为、激发市场主体活力的重要举措，是建立长效监管机制、推动行业高质量发展的重要举措。

会议要求，检查中要坚持问题导向，按照“查工作、查政策、查问题、查整改”的要求，把联合检查工作抓准、抓深、抓实，着力解决企业反映的突出问题。

会议强调，此次联合检查工作时间紧、任务重、要求高，要加强组织领导，强化协同配合，压实工作责任，切实提高联合检查的针对性、有效性，推动专项整治行动实现预期目标。

(责编：申佳平、高雷)

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