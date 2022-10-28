原标题：东旭集团：贯彻党的二十大精神 踔厉奋发推动“芯屏”核心材料国产化

“党的二十大报告提出‘坚持把发展经济的着力点放在实体经济上’‘着力提升产业链供应链韧性和安全水平’‘加快实现高水平科技自立自强’‘坚决打赢关键核心技术攻坚战’——这将成为东旭集团发展的行动指南，为我们指明了前进的道路、坚定了奋斗的信心”，在谈到如何把二十大精神落到实处时，东旭集团董事长李兆廷表示。

党的二十大报告提出，我国基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大。新型显示是人与“数字”之间最直观的交互途径，是战略性新兴产业的重要组成部分。十年来，东旭集团深耕的新型显示产业发生了巨大跃迁，据科技部在“中国这十年”系列主题新闻发布会上提供的有关材料，我国新型显示产业规模已居世界第一。我国不仅成为了新型显示大国，更成为了新型显示强国：在LCD、PMOLED、LED等显示技术的市场规模已经全球第一；在喷墨印刷OLED、量子点QLED、MiniLED方面与日韩齐头并进。

十年来，党和政府牵头、产学研紧密配合，围绕新型显示产业坚决打响了一场产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战：补短板、锻长板，实施产业基础再造工程和强链补链行动，使得产业链供应链韧性和竞争力不断增强，上游基础材料的可靠性、一致性和稳定性明显提升。十年来，这场攻坚战锻造出了安徽、四川等新型显示强省，也炼就了东旭集团等多家有世界影响力的产业链龙头企业。

中科院院士欧阳钟灿指出，对于显示技术的发展，材料和设备是关键，并占据着重要地位。以液晶玻璃基板为例，这一材料曾长期依赖进口，严重制约着国内面板厂商的成本和产能。2010年，东旭集团实现了G5液晶玻璃基板及其配套设备的产业化，并陆续投产多条液晶玻璃基板产线，为下游累计降本超2000亿元。如今，该公司已发展成为我国新型显示产业核心材料国产化龙头和领先的高端装备制造商。

李兆廷表示，成立25年来，东旭集团始终以国家战略需求为导向，致力于振兴民族工业，破解国家“缺芯少屏”难题。近年来，新型显示产业正朝着高亮度、高刷新、柔性、可折叠的方向发展，东旭集团持续自主创新、不断攻克“卡脖子”难点，积极研发生产下一代新型显示关键材料，前瞻布局全球显示产业迭代升级。此外，公司还加大了对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值高端装备的开发。今年7月，东旭集团自主研发的“全氧燃烧+电助熔”技术的中硼硅药玻窑炉点火投产，在国内率先解决了疫苗瓶用玻管制备过程中存在的玻璃液澄清难、均化难、成型难、易分相等产业化难题。

十年来，东旭集团先后荣获国家科技进步一等奖、二等奖以及中国专利金奖，并获得多个省级科技进步一等奖，截至今年8月底累计获得授权专利3800余件。作为一家深耕高技术制造业和高端装备制造业的企业，公司在“芯屏”领域持续助力着产业基础能力和产业链现代化水平的有效提升。

制造业是实体经济和整个国民经济的脊梁。工信部数据显示，高技术制造业和装备制造业对规模以上工业增长的贡献率已分别达到28.6%和45%。推进新型工业化，加快建设制造强国，党的二十大报告提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”，让李兆廷倍感使命艰巨与光荣。

李兆廷表示，东旭集团将以“一屏一芯”战略为引领，继续通过成熟的产学研融合创新体系，高效开展前瞻性、原创性、引领性研究，与地方政府深度合作；发展半导体显示材料、高端装备制造、半导体硅碳材料、新能源发电及组件、新能源汽车、高端医用药玻包材六大核心产业，为建设我国的现代化产业体系、催生高质量发展的新动能新优势而奋进，为“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”而贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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