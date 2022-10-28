工信部：前三季度我国造船市场份额保持全球领先
2022年10月28日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京10月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年1-9月，全国造船完工量2780万载重吨，同比下降8.4%，其中海船为916万修正总吨；新承接船舶订单量3245万载重吨，同比下降40.1%，其中海船为1541万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量10256万载重吨，同比增长11.0%，其中海船为4317万修正总吨，出口船舶占总量的89.1%。
数据显示，1-9月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的45.9%、53.6%和48.0%，以修正总吨计分别占42.6%、48.3%和41.3%，均位居世界第一。
同时，2022年前三季度，全国造船完工量前10家企业集中度为68.1%，比2021年底下降1.2个百分点；新承接订单量前10家企业集中度为67.9%，比2021年底下降1.4个百分点；手持订单量前10家企业集中度为67.2%，比2021年底下降2.3个百分点。
(责编：申佳平、高雷)
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