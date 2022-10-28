原标题：识别“代理投诉”的诡计 维护自身合理权益

近年来，信用卡欠款“代理投诉”案件数量增长迅速，甚至形成了黑色产业链。“代理投诉”行业鱼龙混杂，大量不法分子趁机参与其中，打着为消费者维权的旗号，通过教唆消费者以歪曲事实、隐瞒真相等方式向监管部门进行恶意投诉，严重扰乱金融秩序。更有甚者，以“代理投诉”之名，盗用消费者个人信息、大行敲诈勒索或诈骗之实。浦发信用卡通过以下案例为消费者揭开“代理投诉”的非法面纱。

【案例简介】

小刘因平时过度消费信用卡而产生巨大还款压力，当小刘在网上看到一则“信用卡还款别担心，代理投诉除息费”的广告后，便立即联系该广告的工作人员进行咨询。该工作人员告知可以帮助小刘与银行沟通将欠款进行分期并免除息费，只需要提供其身份证、信用卡正反面的照片并缴纳2000元的“代理费”。

小刘信以为真，向工作人员提交了个人资料及缴纳了代理费，签订了《代理投诉协议》，并按协议模板，填写了姓名、身份证号、住址、单位及信用卡密码等隐私信息。同时，按照工作人员要求，小刘在“被代理”期间拒绝与银行沟通并拒收银行短信，以躲避银行询问。直至代理协议快到期，小刘再次联系工作人员确认处理情况时，发现对方所有的联系方式均显示为空号，便立即拨打银行客服热线进行确认，却被告知账单有多笔不知情的消费记录，且信用卡已逾期，征信也受到了影响，小刘这才意识到事态的严重性。

【诈骗揭秘】

不法分子谎借“专业处理投诉”的名义，通过社交网站、论坛等渠道发布“投诉教学文章、短视频”等方式吸引消费者，传授消费者“投诉专业技巧”，甚至索取消费者个人信息后直接以消费者本人的名义进行恶意投诉，并向消费者收取高额费用；部分“代理人员”通过编造、扭曲事实，反复向金融机构或监管部门进行投诉、举报，人为延长维权时间及流程，导致消费者错过最佳处理时期，造成重大经济损失和征信不良后果；更有甚者，以签订协议为名，在获取消费者个人信息后实施盗刷，导致消费者遭受经济和心理上的双重打击。

【浦发信用卡温馨提示】

一、第三方工作人员在承接“代理投诉”的过程中会向消费者索取如身份证、信用卡卡号等关键信息。将个人信息透露给第三方“代理人员”等同于泄露个人信息，极易增加卡片被盗用的风险。

二、消费者应树立正确维权意识，理性维护自身权益，可通过合法的途径提出合理的诉求，切勿轻信所谓“专业人员”指导，采取恶意投诉等方式维权，以致错过最佳处理时机。

三、若发生金融消费纠纷，请通过正规渠道依法合理维权，拨打金融机构公布的客服热线或登录官网等正规投诉渠道反映诉求，协商和解。

(责编：曹淼、李源)

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