原标题：北京：老人每年可领200元打车补贴，叫车设施智能升级

“过去真不知道，老年人打车每年都能领补贴啊！”今年10月是第13个全国“敬老月”，10月28日，北京市助老暖心出行活动在中山公园举办，除了向老年人介绍助老打车功能、补贴政策，还发布了《北京市老年人数字化出行服务指南》。

目前，全市已完成430处扬招站升级改造，方便老年人快速打车。

老人每年可领200元打车补贴

《指南》由北京市交通委员会、北京市老龄协会、高德地图联合编制，旨在帮助老年人学习使用适老化交通出行服务，跨越“数字鸿沟”。

“使用长辈版，功能精简字号大，看得更清楚、操作更简单。”记者注意到，《指南》以图文结合的形式，一步一步向老年人介绍高德地图下载方法、“长辈地图”开启方法，预先设置家庭地址后还可以“一键回家”，查询回家路线。

活动现场，老年人最关心的是如何领取打车补贴。目前，北京市面向年满60周岁以上的老年人，发放助老就医出行补贴，每位老年人每年可累计领取200元，用于减免打车往返医院的费用。补贴分4季度发放，每季度50元。

根据《指南》，老年人在高德地图App中搜索“助老就医出行补贴”或进入“打车”功能找到补贴领取入口，进入补贴领取页面，勾选“同意《实名认证协议》”点击领取，输入姓名及身份证号码“开始认证”。使用补贴时，起点或终点选择为医院，弹出可使用出行补贴提示，正常叫车，行程结束后，自动使用补贴抵扣打车费用。

全市430处扬招站适老化改造

为了方便更多老年人使用智能设备，体验便捷的出行服务，去年，北京市交通委员会制定了《出租汽车扬招站智能化升级改造工作方案》，委托高德地图对出租汽车扬招站点进行升级改造。

升级后的出租汽车扬招站，新增助老打车二维码，老年人无需单独下载App，直接使用支付宝、微信或高德地图App，即可呼叫扬招站附近的出租车。扬招站为老年人提供“无目的地叫车”的专属服务，老年人不用输入起终点，也不用任何复杂操作，只需手机扫码即可一键叫车。同时，扬招站也留有北京市出租汽车统一电召服务热线，不会使用智能手机的老年人，也可以通过拨打电话叫车。

市交通委出租（租赁）汽车管理处副处长薛文来介绍，出租汽车扬招站适老化改造，老年人只需扫码便能实现一键叫车，调度呼叫的全部是巡游出租汽车，不仅解决了老年人不会线上叫车的问题，同时缩短了等候时间。目前，全市已完成430处扬招站改造，累计服务老年人约10万人次。此外，市交通委还依托北京出租汽车暨租赁协会和高德地图成立了“助老暖心车队”，优先服务全市老年人订单。

助老打车暖心车站与升级后的扬招站类似，可以为老年人提供助老打车服务。助老打车暖心车站主要建设在社区，让老年人足不出小区就能够看得见、用得上助老打车，打通了老年人出行的“第一公里”。目前，北京全市已经投入启用700余座助老打车暖心车站。

活动现场，助老出行志愿服务队“银发少年团”的志愿者，面对面为老年人讲解《指南》。“银发少年团”采用老年人帮助老年人的模式，以65周岁以下的志愿者为主。目前，“银发少年团”在京已经有1000多名志愿者参与，覆盖120多个社区。志愿者将持续在社区开展“智慧助老”活动。（记者 孙宏阳 邓伟）

(责编：曹淼、李源)

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